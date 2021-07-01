Бизнес 10 минут назад

Рада приняла в первом чтении законопроект о повышении налогов для крупного бизнеса

Парламент намерен принять "антиолигархический" закон, раскритикованный бизнес-ассоциациями

Верховная Рада. Фото: Facebook-страница правящей партии "Слуга народа" Верховная Рада. Фото: Facebook-страница правящей партии "Слуга народа"
Верховная Рада. Фото: Facebook-страница правящей партии "Слуга народа"

Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №5600 с поправками в Налоговый кодекс и другие законы об индексации отдельных налоговых ставок и повышении рентных платежей, передает "Интерфакс-Украина". За такое решение проголосовали 264 депутата.

"Предложенные изменения коснутся только представителей бизнеса, которые на протяжении многих лет привыкли руководствоваться нормами, выписанными специально под них и для их обогащения. Это, в частности, касается противодействия "скруткам" и злоупотреблению возмещением НДС, ставок экологического налога на выбросы углерода, самых низких в Европе и мире, размера ставок налогообложения за пользование недрами", — отметил, представляя документ в Раде, министр финансов Сергей Марченко.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

По его словам, отдельные ставки налогов, определенные в абсолютных величинах, не пересматривались с 2017 года — это акцизный налог на алкогольные напитки, рента за пользование сотовой радиосвязью и некоторые другие.

Читайте также:
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival

В свою очередь, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев указал, что комитет ко второму чтению предложит поправки относительно сроков вступления в силу данных изменений.

Законопроект, в частности, предлагает установить ограничения для крупных налогоплательщиков на перенос убытков прошлых периодов, ограничить права крупных налогоплательщиков на использование накопленных убытков прошлых лет, запретить выезд за пределы страны руководителям предприятий с налоговым долгом, сократить предельные сроки регистрации плательщиками НДС налоговых накладных и срок на включение налоговой накладной в состав налогового кредита.

Ранее Союз украинских предпринимателей, Европейская бизнес ассоциация и Американская торговая палата в Украине раскритиковали данный законопроект и призывали парламентариев отказаться от его поддержки.

Напомним также, что ранее 1 июля Рада приняла закон, повышающий обратно с 14% до 20% налог на добавленную стоимость при поставке и ввозе в Украину живого скота, молока, ржи, овса, сахарной свеклы и семян масличных культур.

Кроме того, в четверг парламент принял в первом чтении президентский законопроект о деолигархизации, предусматривающий создание реестра олигархов и определенные ограничения для лиц, которые в него попадут.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Є ризик, що країна може розвалитися": про що бізнес говорив на Leopolis Jazz Fest
"Є ризик, що країна може розвалитися": про що бізнес говорив на Leopolis Jazz Fest
Рада вернула название Нью-Йорк поселку у линии фронта на Донбассе
Рада вернула название Нью-Йорк поселку у линии фронта на Донбассе
Рада вернула НДС 20% на живой скот, молоко, рожь, овес и сахарную свеклу
Рада вернула НДС 20% на живой скот, молоко, рожь, овес и сахарную свеклу
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. ФГВФЛ после трех лет безуспешных попыток продал 113 га на Оболони под застройку

  3. В Украине вступил в силу закон о рынке земли

  4. В Киеве начал работу белорусский "магазин без покупателей" Bazar (ФОТО)

  5. Зеленский отреагировал на слова Путина о внешнем управлении Украиной

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...