Рада приняла в первом чтении законопроект о повышении налогов для крупного бизнеса

Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №5600 с поправками в Налоговый кодекс и другие законы об индексации отдельных налоговых ставок и повышении рентных платежей, передает "Интерфакс-Украина". За такое решение проголосовали 264 депутата.

"Предложенные изменения коснутся только представителей бизнеса, которые на протяжении многих лет привыкли руководствоваться нормами, выписанными специально под них и для их обогащения. Это, в частности, касается противодействия "скруткам" и злоупотреблению возмещением НДС, ставок экологического налога на выбросы углерода, самых низких в Европе и мире, размера ставок налогообложения за пользование недрами", — отметил, представляя документ в Раде, министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, отдельные ставки налогов, определенные в абсолютных величинах, не пересматривались с 2017 года — это акцизный налог на алкогольные напитки, рента за пользование сотовой радиосвязью и некоторые другие.

В свою очередь, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев указал, что комитет ко второму чтению предложит поправки относительно сроков вступления в силу данных изменений.

Законопроект, в частности, предлагает установить ограничения для крупных налогоплательщиков на перенос убытков прошлых периодов, ограничить права крупных налогоплательщиков на использование накопленных убытков прошлых лет, запретить выезд за пределы страны руководителям предприятий с налоговым долгом, сократить предельные сроки регистрации плательщиками НДС налоговых накладных и срок на включение налоговой накладной в состав налогового кредита.

Ранее Союз украинских предпринимателей, Европейская бизнес ассоциация и Американская торговая палата в Украине раскритиковали данный законопроект и призывали парламентариев отказаться от его поддержки.

Напомним также, что ранее 1 июля Рада приняла закон, повышающий обратно с 14% до 20% налог на добавленную стоимость при поставке и ввозе в Украину живого скота, молока, ржи, овса, сахарной свеклы и семян масличных культур.

Кроме того, в четверг парламент принял в первом чтении президентский законопроект о деолигархизации, предусматривающий создание реестра олигархов и определенные ограничения для лиц, которые в него попадут.