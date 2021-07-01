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АПК 1 час назад

Рада вернула НДС 20% на живой скот, молоко, рожь, овес и сахарную свеклу

Члены налогового комитета сочли принятый полгода назад закон несправедливым для производителей

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Верховная Рада вернула ставку налога на добавленную стоимость 20% при операциях по поставке и ввозу в Украину некоторых видов сельскохозяйственного сырья.

За соответствующий законопроект №5425-д проголосовало в первом чтении 310 депутатов, после чего парламент сразу же принял его и в целом 309 голосами. Против не голосовал никто, при этом от голосования воздержались все присутствовавшие члены фракции "Батькивщина".

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Документ предусматривает, что ставка 20% снова будет действовать для продукции с кодами по УКТВЭД 0102 (живой крупный рогатый скот), 0103 (живые свиньи), 0104 10 (живые овцы), 0401 (только в части цельного молока), 1002 (рожь), 1004 (овес), 1204 00 (семена льна), 1207 (семена и плоды прочих масличных культур), а также 1212 91 (сахарная свекла).

В отношении других зерновых и масличных культур оставлена ставка НДС 14% — это товары с кодами по УКТВЭД 1001 (пшеница и меслин), 1003 (ячмень), 1005 (кукуруза), 1201 (соевые бобы), 1205 (семена рапса) и 1206 00 (семена подсолнечника).

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Законопроект был внесен лишь две недели назад — 14 июня — 11 членами комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, включая его председателя Даниила Гетманцева.

В пояснительной записке авторы отмечают, что все товары, на которые ранее была снижена ставка НДС до 14%, являются сырьем в отечественном производстве, из-за чего возникла ситуация, когда предприятия, перерабатывающие приобретенное сырье, попали в неравные конкурентные условия по сравнению с производителями товаров, перерабатывающими собственное сырье.

"Предприятия перерабатывающих отраслей Украины при условии приобретения сырья по сниженной ставке НДС 14% вынуждены повышать отпускные цены на свою производимую продукцию, поскольку вынуждены покрывать разницу, которая возникла в результате применения различных ставок НДС, собственными средствами", — указывали нардепы.

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Таким образом, сочли они, возникла обоснованная необходимость устранения вышеуказанного фактора роста цен на мясо-молочную продукцию путем введения единого уровня ставки НДС в цепи поставок от производителя сырья такой продукции до ее конечного потребителя.

Напомним, Рада приняла закон, предусматривающий снижение НДС при импорте вышеуказанной агропродукции с 20% до 14%, в декабре 2020 года. Однако президент Владимир Зеленский подписал его лишь более двух месяцев спустя.

Источник фото: Depositphotos

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