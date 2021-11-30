Рада приняла резонансный "ресурсный" закон, предусматривающий повышение ряда налогов

Верховная Рада приняла в целом законопроект №5600 о сбалансированности бюджетных поступлений (также известный как "ресурсный"), предусматривающий повышение ставок ряда налогов и введение для производителей "зеленой" электроэнергии акциза (3,2%).

Как передает "Интерфакс-Украина", документ, вносящий соответствующие изменения в Налоговый кодекс и другие законы, поддержали во втором чтении и в целом 255 депутатов.

В то же время по просьбе лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии при определении окончательной редакции законопроекта была отклонена правка, касающаяся ставки ренты на руду.

"Прошу не поддерживать правку №97, так как она связана с формулой начисления ренты на руду, а нынешние мировые цены не соответствуют ожиданиям, которые были на начальном этапе", — обратился к депутатам Арахамия перед голосованием за эту правку.

Принятие этого закона до конца ноября было указано в числе обязательств Украины в меморандуме с Международным валютным фондом. Отмечалось, что это позволит увеличить доходную часть госбюджета-2021 на 0,5% ВВП.

"Это, пожалуй, самый сложный законопроект для нашего комитета в этом году", — охарактеризовал документ председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев с трибуны парламента, добавив, что депутаты подали 11,5 тысячи поправок к законопроекту после его принятия в первом чтении.

Принятый закон, в частности, содержит норму об освобождении на 15 лет новых компаний в шахтерских городах от ряда налогов в рамках спецрежима налогообложения.

В вопросе администрирования налогов профильный комитет при подготовке документа ко второму чтению изъял норму о требовании налогового залога на период обжалования налогового уведомления-решения.

Закон также устанавливает возможность по решению суда временно ограничить право въезда руководителя компании, имеющей налоговый долг. При этом срок непогашения такого долга в ходе подготовки документа ко второму чтению увеличили с 30 до 240 дней.

Кроме того, принятый закон устанавливает ограничения на списание убытков крупными плательщиками налога на прибыль: такие убытки учитываются до их полного погашения, но частями по 50% ежегодно.

Помимо этого, документ освобождает от обложения налогом на прибыль производителей домашней птицы, кроме производителей курятины.

При этом ко второму чтению депутаты изъяли из него норму о налогообложении НДС операций второй и последующей поставки жилья. В то же время принятые изменения в Налоговый кодекс предусматривают налогообложение операций по продаже третьего и более объектов недвижимости по ставке налога на доходы физлиц (18%) от чистого дохода.

Также закон продлевает до 2025 года льготы по рассрочке НДС при импорте оборудования, а еще разрешает госслужащим, не исполнявшим публичные функции с 2010 года, принять участие в налоговой амнистии.

Напомним, что в первом чтении законопроект №5600 был принят еще 1 июля. В тот же день также был повышен обратно с 14% до 20% НДС при поставке и ввозе в Украину живого скота, молока, ржи, овса, сахарной свеклы и семян масличных культур.