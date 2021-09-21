В Украине готовят трехкратное сокращение количества судов

В результате процесса "оптимизации судов" в Украине останется примерно 213 укрупненных окружных судов из 663 зарегистрированных местных районных и городских судов первой инстанции.

Об этом на выездном заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики в Херсоне 17 сентября 2021 года сообщил глава рабочей группы по разработке новой карты судов Украины, народный депутат Павел Павлиш ("Слуга народа"), передает "Судебно-юридическая газета".

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По словам нардепа, создание новой карты судов позволит ускорить рассмотрение гражданских и уголовных дел, так как судей в новых судах станет больше.

В издании отмечают, что на сегодняшний день приоритетным в Украине считается "кустовой" способ формирования новой "карты судов". То есть при общем сокращении количества судов будут созданы базовые укрупненные суды в конкретных районах с сохранением их филиалов в зданиях прежних районных судов. Такой вариант, в числе прочего, позволит избежать увольнения значительной части сотрудников аппаратов судов.

В то же время такой вариант предусматривает, что некоторым судьям придется ездить друг к другу на заседания, как в филиал, так и в головное здание суда. В ряде случаев, как было подсчитано рабочей группой, судьям придется преодолевать в одну сторону 60-80 км, а иногда и более 100 км.

В среднем в каждом окружном суде должны осуществлять правосудие не менее восьми судей.

Приблизительная информация о том, сколько судов останется в той или иной области, также была оглашена на выездном заседании Комитета правовой политики.

Стоит отметить, что, по известным причинам, окружные суды в АР Крым, а также на части территорий Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) пока не смогут начать работу, даже если новая карта судов в ближайшее время станет реальностью.

Кроме этого, не будут оптимизированы районные суды Киева — в столице все также будут осуществлять правосудие 10 окружных судов.

Согласно расчетам Комитета правовой политики, новая карта судов Украины будет способствовать экономии расходов на судебную власть.

А по данным Совета судей Украины, процесс оптимизации судов также должен способствовать выравниванию средней нагрузки на судей. То есть каждый украинский судья будет рассматривать в среднем 500-700 дел в год.

По информации издания, в настоящее время в Украине распространена ситуация, когда есть местные общие суды, где в год каждый судья рассматривает менее 200 дел, в то же время есть местные суды, где каждый судья рассматривает около 2 тысяч дел в год.

Предполагается, что президентский законопроект о новой карте судов может появиться уже в октябре.

Напомним, в июне президент Владимир Зеленский утвердил стратегию реформирования судебной системы на три года. Гарант убежден, что сегодня в Украине нет финансовых и социальных гарантий независимости судебной власти, слишком сложные процедуры конкурсов, недостаточный уровень внедрения цифровых технологий и отсутствует коммуникационная политика в судах.