Лишение пенсий, тренинги и компенсации: что заложил Зеленский в стратегию судебной реформы

Президент Владимир Зеленский утвердил стратегию реформирования судебной системы на три года. Гарант убежден, что сегодня в Украине нет финансовых и социальных гарантий независимости судебной власти, слишком сложные процедуры конкурсов, недостаточный уровень внедрения цифровых технологий и отсутствует коммуникационная политика в судах. Для решения этих проблем Офис президента предлагает реорганизовать едва ли не всю судебную ветку власти — от местных и специализированных судов, до Конституционного суда.

Корреспондент Delo.ua Илья Требор выбрал семь ключевых изменений, заложенных в президентский план, а также выяснил у экспертов, что они думают об этой стратегии.

Семь постулатов

➡️ Первое, на что стоит обратить внимание — планы по созданию новой судебной карты. Начать президент предлагает с аудита системы местных судов и уже на его основе формировать план пересмотра сети местных судов с учетом административно-территориальной реформы. Отметим, что летом 2020 года Верховная Рада утвердила новое деление регионов на районы и окончательно объединила оставшиеся местные советы в территориальные громады.

Среди результатов такого шага может быть укрупнение судов и появление модели "одна область — один апелляционный суд". В составе такого суда будут создаваться палаты для рассмотрения уголовных, гражданских, административных и хозяйственных дел.

➡️ Второй набор глобальных изменений касается специализированных судов. Запланировано, например, завершение конкурсов на должности судей Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности и его апелляционной палаты. Также президент предлагает проработать вопрос создания нового высшего специализированного суда. Он будет заниматься только теми административными делами, где фигурируют центральные органы власти.

➡️ Третий важный пункт стратегии касается долгоиграющей для Украины темы — суда присяжных. Несмотря на то, что подобный институт в стране должен работать с 2013 года, полноценно он не функционирует до сих пор. В январе 2020 года представители Министерства юстиции отмечали — классический суд присяжных может заработать в 2021 году, а осуществляться он будет коллегией из семи человек.

Зеленский предлагает, чтобы на первом этапе институт суда присяжных использовался только для рассмотрения дел, в которых предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы. В последующем присяжные будут решать и судьбу тех, кому грозит больше десяти лет тюрьмы.

➡️ Четвертым любопытным пунктом стратегии является идея подачи жалоб на несоблюдение разумных сроков рассмотрения дел в судах. При этом в дальнейшем планируется платить компенсации участникам судебного процесса за нарушение разумных сроков рассмотрения дел. Деньги на эти цели возьмут из государственного бюджета.

➡️ Пятое изменение, на котором предлагает сосредоточиться гарант — определение законом отдельных категорий дел, которые можно будет урегулировать в досудебном порядке с использованием медиации и других практик. Например, с помощью мирового судьи, поощрения использования внесудебных способов урегулирования, усовершенствования правил создания и работы третейских судов.

➡️ Шестой блок, на который стоит обратить внимание, касается вопросов взаимодействия судебной системы и общества. В стратегии закреплена идея ежегодного, публичного обсуждения независимости судов и внедрение системы противодействия распространению недостоверной информации, которая дискредитирует сотрудников этой ветви власти. При этом для судей и работников аппаратов будут организованы специальные психологические тренинги (по управлению конфликтами, психологии травм и стрессоустойчивости). Также в Украине может появиться волонтерская служба для предоставления информационной поддержки потерпевшим и свидетелям.

➡️ Наконец, отдельным седьмым блоком в планах Офиса президента описано развитие конституционного судопроизводства. Однако стратегия больше сосредоточилась на основных проблемах Конституционного суда. Среди них глава ОПУ Андрей Ермак (значится, как автор документа) выделяет: отсутствие механизма подтверждения доброчестности судьи КСУ, несовершенство процедур конкурсного отбора кандидатов, отсутствие надлежащих механизмов привлечения судей КСУ к дисциплинарной ответственности и недостаточный уровень общественного доверия.

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(Со)мнения экспертов

Директор департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Игорь Петренко уверен, что в первую очередь появление новой стратегии Офиса президента связано с реальной потребностью в судебной реформе. По его словам, те изменения, которые проводились предыдущим руководством страны, по большей части, не дали своих результатов. К тому же, зачастую это была попытка получить больше контроля над судебной веткой власти.

"Можно вспомнить истории, как Петр Порошенко ликвидировал суды. Потом не ликвидировал суды. Переводил судей с должности на должность. Конечно, были созданы Высший совет правосудия и Высшая квалификационная комиссия судей, но в итоге это получились органы для борьбы с нежелательными элементами в судебной системе. Фактически, органы чистки, чтобы убрать старых и набрать новых. Ну, первая часть получилась, убрали. А вот набрать новых не удалось — поэтому у нас огромной дефицит в судебной системе", — говорит Петренко.

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Эксперт добавляет, что второй мотив появления документа — обязательства Украины перед международными партнерами. В частности, перед МВФ, НАТО и Европейским союзом.

"Те изменения, которые инициировал Зеленский в 2019 году (например, сокращение почти вдвое судейского корпуса Верховного суда — Delo.ua) не носили системного характера. Поскольку новая власть тогда еще не вошла в курс дела и не поняла до конца ситуацию в стране. Плюс там Андрей Богдан (экс-глава Офиса президента Украины — Delo.ua) этим больше занимался, у него было больше своих интересов. Сейчас уже пришли к тому, что главная задача — реализовать пожелании/советы/рекомендации наших западных партнеров. Но при этом не потерять определенный суверенитет в судебной сфере. Безусловно, вопрос контроля остается актуальным. Тут от этого никуда деться", — резюмирует политолог.

Заместитель главы правления Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида говорит, что отсутствие подобной стратегии мешает прогнозировать действия власти. Он говорит, что долгое время эти действия были достаточно непоследовательны и выглядели так, будто на самом деле не было желания добиться чего-то продуктивного.

"Если конкретно о самой стратегии, то откровенно говоря она не особо добавила определенности. Она скорее определила направления движения, а не видение того, как будет выглядеть система после реформы. Это я считаю ее слабое место. Конечно, там есть и некоторые позитивные вещи, и некоторые эклектичные", — говорит эксперт.

По мнению Куйбиды, в стратегии Зеленского стоит поддержать, например, внедрение конкурсного отбора на должность судьи КСУ. В Конституции есть положение о нем, но на самом деле конкурса, как такового, нет и в стране работает для таких судей "политический фильтр". Другой позитивный момент — проверка действующих представителей Высшего совета правосудия и конкурс на должность членов ВСП и ВККС. Также судебный эксперт поддерживает идею внедрения механизмов, в которых судьи будут доказывать происхождение своего имущества.

"У нас какая ситуация — в Конституции 2016 года есть норма, что судью могут уволить, если он не выполнит свое обязательство доказать законность происхождения своего имущества. И этот повод ни разу не применялся, ни одного судью не уволили. Еще одна хорошая идея касается того, что если судья в отставке допустил недостойный поступок, то может быть прекращена его отставка. Например, у нас сейчас есть судья в отставке, которые сейчас работают судьями в "Л/ДНР". Им насчитываются большие деньги и фактически они на него могут на них претендовать, не исключаю даже, что они их получают. В стратегии говорится — если судья в отставке совершил что-то несовместимое со званием судьи, то его отставка может быть прекращена отставка с отменой денежного обеспечения человека. Это важно, потому что даже в отставке судья сохраняет звание судьи", — объяснил Куйбида.

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К эклектичным предложениям документа он относит планы по изменению карты местных судов. По словам Куйбиды, трех лет, на которые рассчитана эта стратегия, может не хватит для реализации настолько масштабного замысла.

Наконец, председатель Комитета Ассоциации юристов Украины по конституционному праву Никита Жуков обращает внимание — описанные меры решения проблем подробно не раскрываются и какие конкретно меры будут приняты для совершенствования системы правосудия и конституционного судопроизводство неизвестно.

"Ответы на эти вопросы должна дать Комиссия по вопросам правовой реформы в своем плане действий по реализации Стратегии. То есть стратегия это лишь вектор возможного развития правосудия, а вот как эти меры будут воплощены уже будет указано в плане. Теперь мяч на поле Комиссии по вопросам правовой реформы, кстати, персональный состав которой утверждается Президентом Украины. Учитывая этот факт можно предположить, что долго ждать плана не придется", — говорит Жуков.

Илья Требор, специально для Delo.ua