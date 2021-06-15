Почти 80% украинцев считают, что выигрыш в суде зависит от наличия денег и власти — опрос

Только 10,5% украинцев убеждены, что имеют равные шансы на справедливость в суде независимо от своего статуса или финансов.

В то же время почти 80% считают, что в суде выигрывают те, кто богаче, или влиятельная сторона, свидетельствуют данные опроса, проведенного 14-19 мая Фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова по заказу Фонда DEJURE.

Согласно соцопросу, 11,2%, или около 4,5 млн, граждан за последние два года могли обратиться в суд за защитой своих прав, однако решили этого избежать. Граждане не обращаются в суд, поскольку считают, что у них низкий шанс получить справедливое решение.

Так, 42,7% опрошенных не обращаются в суд, поскольку не верят в возможность получить справедливое и законное решение.

Еще 41,2% убеждены, что решение вопроса в суде займет много времени, а 42,3% — много денег.

Известно, что социсследование проводилось во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено было 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Напомним, по состоянию на октябрь 2020 года украинским судам доверяли только 1,7% граждан Украины. В марте 2021 года 63% граждан назвали судебную реформу частично или полностью провальной и лишь 5% — частично или полностью успешной.

Также отмечалось, что в 2020 году Украина заняла 72 место из 128 стран в рейтинге Rule of Law Index от World Justice Project, впереди — Беларусь (68 место), Индия (69), Буркина-Фасо (70), Таиланд (71).

Как сообщалось, судебная система Украины оказалась на грани катастрофы. Если еще год назад речь шла о том, что у многих украинских судов не хватает денег на материально-техническое обеспечение своей работы, то в 2021 году возникли сложности уже и с выплатой зарплаты сотрудникам аппаратов.

Кроме того, Офис уполномоченной Верховной Рады по правам человека в 2020 году получил около 48,5 тысячи жалоб украинцев на нарушение их прав, что более чем на 40% превышает показатель 2019 года.