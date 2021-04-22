Из-за карантина украинцы стали жаловаться на нарушение своих прав на 40% чаще — омбудсмен

Офис уполномоченной Верховной Рады по правам человека в 2020 году получил около 48,5 тысячи жалоб украинцев на нарушение их прав, что более чем на 40% превышает показатель 2019 года. Об этом омбудсмен Людмила Денисова рассказала в интервью "РБК-Украина".

"В 2020 году к нам пришло на 40% больше уведомлений о нарушении прав граждан, чем в 2019. Если было около 34 тысяч в 2019, то в 2020 — почти 48,5 тысячи. Из них 35% — это уведомления о нарушении права гражданина на обращение и на получение информации от органов власти, таких обращений стало больше наполовину", — отметила она.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По ее словам, многие обращения касались того, что люди не могли получить информацию даже о Covid-19 и как себя обезопасить от этой болезни: граждане обращались в центральные органы власти за разъяснениями, но не получали их.

"Например, разные органы власти просто взяли и закрыли все приемы граждан, "потому что у нас локдаун". Но человек все равно не может остаться один без какой-либо информации. Мы в офисе омбудсмена, например, проводим прием граждан онлайн, мы уведомляем человека, в какое время это произойдет, связываемся и общаемся, даем консультации", — отметила Денисова.

Она добавила, что органы власти даже прекратили давать письменные ответы на обращения, и даже если что-то присылают, то просто "формальные отписки".

"В целом мы выписали 216 протоколов о нарушениях со стороны органов власти, в том числе протоколы об административных нарушениях госсекретарям министерств. Это уже крайняя мера, до этого мы работаем с этими органами власти, чтобы они восстановили права гражданина, например, вывесили у себя на сайте определенную информацию, которую они обязаны вывешивать. Если уже это не делается, выписываем протокол, идем в суд и выигрываем", — сказала омбудсмен.

Еще одна большая категория обращений, по ее словам, касается экономических и социально-культурных прав: таких обращений стало на 30% больше по сравнению с 2019 годом.

"Например, по праву на землю. То есть, либо не дают акт, либо затягивают с выдачей, либо коррупционные действия, вымогают деньги. Далее — когда люди не могут реализовывать свое право на предпринимательскую деятельность. Люди не знают, почему их штрафуют, им никто не разъяснил, как им действовать в карантинных ограничениях. Человек не успевает это все отслеживать, потому что ему нужно на хлеб зарабатывать", — подчеркнула Денисова.

Со своей стороны офис омбудсмена, по ее словам, такие разъяснения все же предоставляет, чтобы бизнесмены "могли все-таки как-то вести свою предпринимательскую деятельность".

"Нарушались и социальные права людей. Первое — это право человека на охрану своего здоровья. Люди не могли получить медицинскую помощь, это основной вопрос. Второе — это право медиков на защиту. Медики чувствовали себя незащищенными, не получали доплаты, которые установлены, если они работают с "ковидными" больными, и потом нагрузка на медиков стала просто сумасшедшая", — рассказала омбудсмен.

В свою очередь, пациенты, по ее словам, не могут получить помощь, потому что медицинские учреждения закрываются в соответствие с медицинской реформой, которая была начата еще до пандемии и проходит сейчас.

Читайте также: ЕСПЧ признал принудительную вакцинацию детей не нарушающей их права

"Человек в сельской местности не может вовремя получить помощь, потому что ему надо проехать 50 км. В прошлом году, по данным Госкомстата, умерло 617 тысяч человек. Из них 285 тысяч — из-за ишемической болезни сердца. Безусловно, тут имело значение и то, что были запрещены плановые операции, в связи с пандемией. В итоге люди не получили помощь и умерли", — отметила Денисова.

Она напомнила, что подала в Конституционный суд представление о том, что отдельные нормативные документы и части законов по медреформе не соответствуют Конституции, и КС принял к рассмотрению это представление.

"Наша система не была готова к такой пандемии, в первую очередь из-за сокращения количества больниц", — считает Денисова.

Ответственность же за это она возлагает коллективно на Кабинет министров, утвердивший ограничения на обслуживание медучреждениями людей, больных не Covid-19.

"По сути, выбирали, к сожалению, что нужно было делать первым, кого раньше спасать. Медицина была просто перезагружена. И Кабмин сделал такой выбор, в частности по запрету плановых операций. Но первопричиной я все-таки считаю закрытие больниц. Даже если бы операции делали, человек просто не успел бы до нее доехать", — настаивает омбудсмен.

Кроме того, украинцы в 2020 году жаловались на отмену льготного проезда в транспорте в десяти городах, в частности в Виннице, Запорожье и Львове. По словам Денисовой, ее офис предпринял соответствующие шаги, и все эти решения были отменены.

Помимо этого, очень много обращений к Денисовой было по поводу оплаты труда и размера пенсий.

"Наконец, последняя категория обращений, которых стало больше на 63%, чем в 2019 году, касалась права на судебную защиту, процессуальных прав", — добавила она.

Напомним также, что, по данным YouControl, в карантинном 2020 году открылось на 20% меньше предприятий, чем в 2019.