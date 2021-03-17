В 2020 году открылось на 20% меньше предприятий, чем в 2019-м — исследование YouControl

В 2020 году в Украине открылось почти 54 тысяч новых юридических лиц, согласно данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц-предпринимателей и общественных формирований лиц (ЕГР). Но это на 20% меньше, чем в докризисном 2019-м, когда начало работу более 67 500 предприятий.

Об этом сообщили в аналитическом сервисе YouControl.

Более 15 500 тысяч предприятий указали место регистрации город Киев. Вслед за столицей с большим отрывом идут традиционные центры бизнеса: Днепропетровская, Одесская, Львовская, Харьковская область и Киевщина без учета столицы. На эти регионы приходится треть всех новых юрлиц — почти 18 тысяч.

Наименьшее количество новичков на Луганщине — там в 2020-м начали работать чуть меньше полусотни предприятий различных форм организации. Данные Крыму не исследовались.

Распределение бизнеса по основному виду деятельности. Инфографика: YouControl

Лидирующие отрасли

Больше юрлиц избрали основным видом деятельности комплексное обслуживание объектов — ЖЭКов, ОСМД и других обслуживающих фирм. Их в Украине появилось почти 3 500. После проведенной в 2016 году реформы сферы жилищно-коммунальных услуг количество таких предприятий ежегодно держит лидерство.

На втором месте по распространенности — неспециализированная оптовая торговля. Эта отрасль привлекла более 3 тысяч юрлиц. В целом в области оптовой торговли различными товарами зарегистрировалась почти пятая часть всех компаний, которые открылись в 2020 году.

Оптовая торговля уже несколько лет подряд остается одним из самых привлекательных направлений работы для юридических лиц. В течение 2016-2018 годов количество "оптовиков" среди вновь созданных предприятий выросла с 25% до 33%. Однако в 2020 году эта тенденция несколько изменилась и состоялось незначительное падение. Эксперты отмечают, что на это могли повлиять коронавирусные ограничения, когда бизнес не был уверен в гарантированном выходе на рынок. В связи с этим выбирал менее динамичный и зависимый от карантина бизнес. В частности, грузоперевозки, логистику, аренду и строительство недвижимости.

Сколько предприятий закрылось в 2020-м году

За весь 2020 год прекратило свое существование более 10 тысяч юрлиц. Это на треть меньше, чем в докризисном 2019-м, когда их ликвидировали более 15 тысяч. Больше всего закрылось в Киеве — почти пятую часть от всех приостановленных организаций.

По данным YouControl, наибольшее количество предприятий закрылось не после окончания локдауна в конце мая 2020 года, а в марте и июне, и на каждый месяц приходится примерно десятая часть. Чуть меньше закрылось в феврале. Другие же месяца 2020 года показывают более или менее равные показатели закрытия. Такая тенденция связана с упрощением налоговой документации, так как бизнесу легче переждать тяжелые времена, чем начать процедуру ликвидации. Несмотря на это, полсотни предприятий таки инициировали процедуру банкротства, а еще часть решили ликвидировать их учредители или суд.

При этом июньский пик, скорее всего, является следствием локдауна, так как процедура ликвидации длится не один день, поэтому, вероятно, к такому высокому показателю привело закрытие, которое длилось более месяца.

Отложенные ликвидации ФОПов

У физических лиц-предпринимателей (ФОП) динамика несколько иная. В 2020 году начали свою работу более 247 500 ФОПов. Это почти на 5% меньше, чем в 2019-м, когда их открылось около 261 700.

Наибольшее количество физлиц-предпринимателей в течение 2020-го зарегистрировалась в Киеве. Лидерами также являются традиционные бизнес-регионы — Харьковская область, Львовская, Одесская, Днепропетровская. Наименьшая — в Луганской и Кировоградской, где начали работу только 2 760 и 4 690 ФОПов соответственно.

Области, где больше всего регистрировались и закрывались ФОПы. Инфографика: YouControl

Больше всего ФОПов зарегистрировалось в феврале — более 31 тысячи. Апрель — первый месяц после внедрения карантина — показал значительный спад, когда рискнули только 8 549 человек. Это самый низкий показатель за последние 4 года.

Впрочем, до конца 2020-го не наблюдалось значительного спада, и ежемесячно регистрировалось около 15-20 тысяч новых предпринимателей.

Динамика открытия и закрытия ФЛП в 2020-м году. Инфографика: YouControl

Падение количества зарегистрированных ФОПов в 2020-м эксперты связывают с карантинными ограничениями. Впрочем, если ориентироваться на ожидания бизнеса, сокращение могло быть более значительным. К тому же значительный вес при локдауне набрали так называемые сервисы доставки, которые часто оформляют своих курьеров как ФОП по предоставлению других услуг.

Активизировались сервисы по доставке продуктов, где контрагентами выступают розничные торговые точки. В аналитической компании Pro-Consulting рассказали, что рост доли служб доставки заметный не только в карантинный год, но и в предыдущие — но именно 2020-й был наиболее активным.

"Если в 2017-м году доля составляла около 1,3%, то в 2019-м — более 5% от розничного товарооборота. По 2020 году общая емкость рынка продуктовой доставки может составить до 50 миллиардов гривен", — сообщают эксперты Pro-Consulting.

Такой рост роли доставки могло повлечь увеличение количества зарегистрированных предпринимателей в течение локдауна, и после него, когда спрос на доставку оставался стабильно высоким.

В прошлом году закрылось ФОПов на 16% больше, чем в 2019-м — 232 тысячи против 199 800. Из них более чем десятая часть прекратили свою деятельность в Киеве. При этом, среди бизнес-регионов негативную динамику — то есть соотношение между открытыми и закрытыми ФОП в 2020-м — продемонстрировали лишь Днепропетровщина и Одесщина. Остальные регионы остались в "плюсе".

Больше всего предпринимателей свернули свою деятельность традиционно в декабре — почти 26 700. А вот на втором месте — июль с более 23 тысячами ликвидированных. В значительной степени на сокращение количества физлиц-предпринимателей повлияли законодательные факторы. Например, прогнозируемое правительством внедрения обязательного применения РРО всеми ФОПами с 1 января 2021 года. Перспектива установления регистраторов расчетных операций и ряда других нововведений, например, необходимость представления всей первичной документации (то есть — накладных на полученный товар), вызвала массовые протесты со стороны ФОПов.

Также немаловажную роль сыграла налоговая нагрузка. Во-первых, необходимость фиксированных платежей, в частности, для предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения. Во-вторых, рост минимальной заработной платы, а следовательно — и размера единого социального взноса, который они должны платить даже при отсутствии поступлений. Поэтому для многих ФОПов было проще закрыться. Сейчас процедура ликвидации таких предприятий упростилась. Также восстановить свой предпринимательский статус по возможности значительно проще, чем содержать "спящий" бизнес и платить тысячи гривен налогов во время простоя.

В то же время сложно говорить, какое количество ФОП прекратили работу из-за коронавирусных ограничений. На статистику скорее повлиял комплекс факторов в совокупности с карантином. Однако говорить о кризисе среди малого предпринимательства пока рано — по состоянию на начало 2021-го в стране были активными более 1,9 миллиона ФОП. Это меньше, чем по состоянию на 2016-й, когда изменения в налоговое законодательство привели к резкому сокращению их численности. Однако, в течение последних трех лет динамика открытия и закрытия показывает планомерный рост.

Финансовые показатели 2020 года

Бизнес еще не отчитался о финансовых результатах 2020-го и вряд ли следует ожидать кардинальных изменений в том, какие отрасли являются наиболее доходными в украинском предпринимательстве.

В 2019 году, по подсчетам аналитиков YouControl, среди топ-200 компаний с наибольшим доходом большинство принадлежало секторам энергетики, металлургии и ритейла. Среди крупнейших компаний эти отрасли составляют 30%, 17% и 13,5% по количеству предприятий соответственно. С небольшим отрывом по представлению попали компании сельского хозяйства с 11%. А вот пятая отрасль среди наиболее доходных компаний — производство продуктов питания, напитков и табака с долей в 9,5%.

Поскольку для этих секторов 2020-й не принес значительных осложнений (а для некоторых дал дополнительные возможности), вряд ли картина существенно изменится. Хотя в двухсотку лидеров могут попасть многие представители медицинского и фармацевтического бизнеса благодаря карантину и повышенному спросу на средства индивидуальной защиты, лекарства и медицинские услуги.

Наиболее популярные отрасли из топ-200 компаний по выручке. Инфографика: YouControl

В начале карантина Союз украинских предпринимателей опросил бизнес. Тогда предприниматели прогнозировали значительное сокращение уровня доходов. Например, треть микропредприятий отмечали почти 100% падения выручки. При этом владельцы малого и среднего бизнеса отмечают падение доходов на 25-50% по сравнению с докарантинным периодом, а потери крупных предприятий составляют 10-25%.

Напомним, что ранее YouControl проанализировал, сколько бенефициаров-женщин среди 330 крупнейших по выручке компаний.

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