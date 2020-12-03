Отсрочка РРО для ФОПов: что меняет новый закон и как к этому относится бизнес

1 декабря 2020 года, на очередном заседании Верховной Рады парламентарии проголосовали за законопроект №4439-д, который предполагает отсрочку введения обязательного использования программных регистраторов расчетных операций (РРО — Delo.ua) для физлиц-предпринимателей второй-четвертой групп до 1 января 2022 года. За соответствующий законопроект проголосовало 319 депутатов, его поддержали все фракции и группы.

Ранее президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде отсрочить введение обязательного использования программных регистраторов расчетных операций для физлиц-предпринимателей второй-четвертой групп до 1 января 2022 года вместо 1 апреля 2021 года. Речь шла о рисковых видах деятельности: торговля ювелирными изделиями, текстильными товарами, бывшими в употреблении товарами в магазинах, автозапчастями, оказание услуг гостиницами, ресторанами и туристическими агентствами.

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Для всех остальных плательщиков единого налога II-IV групп такая обязанность возникла бы с 1 апреля 2021 года. При этом на плательщиков единого налога I группы обязанность применять РРО распространяться не будет.

Главные новшества закона о РРО:

Принятый закон еще должен подписать президент, но согласно документу РРО для почти всех ФОП 2-4 группы отсрочат до 1 января 2022 года.

Напомним, изначально вводить РРО предлагалось в два этапа: с 1 января 2021 года для интернет-магазинов, магазинов, торгующих сложной техникой, б/у-товарами, лекарствами, отелей, кафе, ресторанов, турагентств и т.д. А вот с 1 апреля 2021 года РРО уже вводилось и для всех остальных.

✅ теперь же, отсрочка до 1 января 2022 года касается и интернет-магазинов, и кафе, и турагенств.

✅ список тех, для кого РРО обязателен с 1 января 2021 года, сократили — теперь там только магазины, торгующие лекарствами, ювелиркой и сложной техникой.

✅ отсрочка действует только с условием, что объем дохода предпринимателей за год не превысит лимит в 220 минимальных зарплат (миллион сто тысяч гривен) на 1 января отчетного года.

✅ отмена большого количества штрафов для ФОПов;

✅ привязка всех лимитов к ставке минимальной заработной платы, в том числе лимита фискализации.

Что говорит бизнес-сообщество

Глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслан Соболь считает, что с учетом пандемии и сложившейся экономической ситуации в Украине другого решения не могло быть как принятие закона о РРО.

"Если бы не отсрочили обязательное РРО для малого бизнеса, то обратное решение сильно бы отразилось на деятельности ФОП. Они бы начали закрываться или массово уходить в тень. Мы, к сожалению, уже наблюдаем, что экономика теряет ряд людей, которые генерируют добавочную стоимость от продажи товаров и услуг, двигая экономику вперед. Это самая большая потеря для любой экономики, особенно, для украинской, так как она слабая. Тут, в первую очередь, нужно разобраться, кто настоящий и платит налоги, а кто узурпатор и что несет угрозу реальному сектору малого бизнеса, государству, пенсионному фонд и т.д.", — комментирует Соболь корреспонденту Delo.ua.

По его словам, в законе о тотальной фискализации до 2022 года произойдет ряд изменений.

"Тотальная фискализация — это ущерб по реальному сектору малого и среднего бизнеса, частного сектора и оно построит механизм, который закроет вопрос создания системы налогооблажения для большого бизнеса, где у государства есть все инструменты для этого. Мы, как потребители, видим каждый день, что в дорогом ресторане выдают два чека — один с кухни, который записан на Ивана Иванова и с бара, на котором указан ФОП Петров Петрович. Это выдуманные персонажи, которые к ресторану вообще никакого отношения не имеют. Мы это видим, видит государство, налоговый инспектор и т.д. Получается, что разные ФОПы, но все это под одной крышей и этого обмана никто не скрывает. А когда мелкий предприниматель еле сводит концы с концами и находится на одной системе налогооблажения со всеми, то где тут справедливость? Ее нет. Тотальная фискализация бьет по всем, но мелкий ФОП с этим не справляется. Я считаю, что для рынка это решение является небольшой передышкой", — добавил глава Ассоциации МСБ.

В Европейской Бизнес Ассоциации наоборот — принятый документ критикуют.

"Хочет ли наша страна создать для всех равные правила игры или не хочет? Хочет ли страна больше честного бизнеса или нет? Мы, как Ассоциация, хотим видеть честный и прозрачный бизнес, мы за то, чтобы наша страна шла по этому пути с грамотным и эффективным управлением. У нас и так практически не работает судебная система, она не защищает законные права людей, не восстанавливает справедливость. Более того, правоохранительные органы не могут похвастаться эффективной работой, и человек не чувствует себя защищенным. Это все влияет на условия ведения бизнеса, который из года в год говорит о том, что нужны одинаковые правила игры, фискализация экономики. Государство вроде услышало эти призывы и приняли решение ввести РРО, а сейчас мы видим отступление назад, которого мы не понимаем. Да, бизнес надо поддерживать, особенно, микро сегмент, но с другой стороны эта поддержка не должна выражаться тем, чтобы не платить налоги. Тем более, введение РРО не сложный процесс и страна должна обеспечить эту возможность, чтобы было легко перестроить бизнес-процессы. Но введение этого элемента позволит всем быть в единой прозрачной плоскости. А мы видим, что государство не движется в сторону прозрачности", — говорит исполнительный директор ЕВА Анна Деревянко.

По словам Анны Деревянко, малый бизнес до этого много лет не платил налоги и в целом система налогообложения была для них подарочной. Есть бизнес, который работает легально, но и немало того, кто занимается нелегальной продажей, которую нужно искоренять.

Деревянко добавила, что в Европе тоже есть предприниматели, которые не хотят платить налоги, но у них более сбалансированная система, плюс работает судебная и правоохранительная система. В нашей ситуации эти системы не работают и у людей, к сожалению, не появляется желание начать выписывать чеки. "Без грамотно построенной системы этого желания и не возникнет", — подытожила Деревянко.

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua