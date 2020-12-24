"Пролетаю, как фанера над Парижем": почему ФОПам отказывают в помощи и что говорит власть

Министерство цифровой трансформации сообщило, что по состоянию на 23 декабря 278 тысяч украинцев получили единовременную материальную помощь в размере 8 тысяч гривен на общую сумму 2,23 млрд гривен. При этом выдали только первой очереди выплат для ФОП и наемных работников по заявкам, оформленным через приложение или портал "Дія".

"Услуга по оформлению материальной помощи для ФЛП и наемных работников является уникальной в мире — ее разработали и запустили всего за три недели. Ее можно получить максимально удобно, без очередей и бюрократии, не выходя из дома. Заполнение заявления занимает всего 5 минут ", — отметил вице премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Напомним, что с 14 декабря 2020 года на портале "Дія" заработала услуга для подачи заявления на получение материальной помощи ФОПам и наемным работникам в связи с "карантинными каникулами" в сумме 8 тысяч гривен каждому. Так, ФОПы могут получить финансовую помощь, если основной вид деятельности подпадает под ограничения в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2".

Техническую часть предоставления услуги разработала Минцифра и начиная с 14 декабря ею воспользовались уже 321 307 украинцев. Программа помощи работникам и ФОПам в 8 тысяч гривен продлена до 31 декабря, а программы для работодателей ("до 8000" и "компенсация ЕСВ") — до 21 декабря.

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Однако на практике не всегда все так радужно. Предприниматели массово жалуются на отказ в выплате из-за несоответствия данных и сложность оформления заявок, так как из-за большого наплыва "Дія" в первые дни "легла", поэтому многим удалось оформить заявку поздно ночью.

Delo.ua собрало несколько историй с жалобами и причинами отказов ФОПам.

По словам основательницы бара "Лысая Гора" Олеси Остафиевой, при оформлении финансовой помощи ей удалось зарегистрироваться только ночью, так как днем "Дія" "лежит". Предприниматель столкнулась с проблемами работы портала, однако все же при успешной подаче заявки ей пришел отказ в материальной помощи из-за несоответствия номера КВЭД в системе с тем, который был опубликован в Постановлении на правительственном портале.

"Основной КВЭД вашей деятельности по состоянию на 31 декабря 2020 года не относится к тем, по которым принимают карантинные ограничения. Поэтому единовременная материальная помощь не может быть оказана", — процитировала сообщение портала предпринимательница. КВЭД в системе оказался 82.30 — организация конгрессов, хотя даже когда гуглишь мое ФИО, выпадает с десяток бесплатных сайтов с информацией о моем ФОП и верным указанием основного вида деятельности — 56.10. То есть, сайты-пылесосы открытой информации в состоянии подтянуть верно вид экономической деятельности, а государственное приложение — нет", — написала предприниматель.

Помимо Остафиевой в сети можно увидеть массу подобных жалоб со стороны предпринимателей, которые также получили отказы из-за несоответствия КВЭД.

Предприниматель Юлия Михайлюк на своей странице Facebook написала несколько постов, как развивались события.

"В 2020 году как ФОП я заплатила налогов более чем на 25 тысяч гривен. За это же время мой работодатель заплатил за меня как за наемного сотрудника сумму в несколько раз больше. Вместе эта цифра точно переваливает за 100 тысяч гривен. При этом выплаты по безработице мне не положены — потому что у меня есть ФОП. А единоразовая помощь ФОПам в размере 8 тысяч гривен — потому что в госреестрах я почему-то числюсь как "наемный сотрудник", хотя с даты увольнения прошло больше двух недель. Я не жалуюсь, не удивляюсь, просто делюсь кейсом. И да, злюсь тоже", — пишет Юлия.

На этом история Юлии еще не закончилась.

"Друзья, решила отписаться. История еще не закончена. Спустя пару часов после публикации этого поста мне в личку написал сотрудник "Дія", предложил обратиться в Пенсионный фонд, попросить по возможности обновить инфу вручную. Я понимаю, шансов мало, но раз уж я втянулась в эту игру, буду продолжать ее, пока не услышу стоп-слово", — продолжила предприниматель.

В итоге борьба за выплату увенчалась крахом.

"Выплаты для ФОП. Часть вторая, заключительная. 15-16-17 декабря я бомбила службу поддержки обращениями. Каждый раз мне отвечал бот из серии: "Ваше обращение очень важно для нас. Как только разгребемся с завалами, обязательно свяжемся". А еще оставляла свой вопрос на странице "Дія". Там везло чуть больше: мне отвечал SMM-щик: "Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки" (спасибо, кэп). 17-го утром со мной связались журналисты и предложили дать комментарий. Через час после интервью мне перезвонила журналистка и сказала, что обратилась по моему вопросу к "главному по Дії". Оказалось, что реестры Пенсионного фонда, на которые ориентируется алгоритм Дії, обновляются раз в квартал. А дедлайн по подаче заявки — 31 декабря. Посему пролетаю я, как фанера над Парижем. Для меня это не последние деньги. Заработаю еще. Но сама ситуация очень неприятная. С другой стороны, радуюсь, что ни в одном из туров не голосовала за это зеленое недоразумение", — подытожила в Facebook Юлия.

Кроме массовых жалоб на отказы предприниматели делились другими проблемами, с которыми им пришлось столкнуться. Например, предприниматель Леонид Григорьев написал в Facebook, что вместо обещанных 8 тысяч гривен получил 3558 гривен.

"А хотите "Вишенку на торте"?! Я думаю наши уважаемые СМИ об этом должны написать ещё в большей плоскости чем когда они разогнали #фейк про 8000 грн. От бубочки)). Сегодня Александр Пильгун скинул мне скрин как ему пришли, ну как пришли, короче. Н@€@лово от Кабмина в размере 3558 вместо обещанных 8000 гривен. А я вот удивляюсь, как платить налоги и быть под запретом деятельности, когда к тебе сразу приезжают полиция и выписывают штрафы. И быть таким честным, а потом бац и тебе говорят, что вы не платили, потому что Главное управление Пенсионного фонда Украины в городе Киев просто нагло плюют тебе в лицо, когда звонишь им, говорят пишите письма через свой кабинет, на которые они болт кладут и даже не отвечают. Знаете, я подожду, от меня не убудет. Но помните, что я предприниматель, который платит налоги, за счет которого вы получаете зарплату, и благодаря таким как вы, просто пойду и закрою все юр.лица. А нахрен мне вообще платить налоги, если даже прикинуть по одному ЕСВ (1186,00 х 12 месяцев =14232,00 х 30 лет = 426960,00) это так по минимуму.. я уже молчу про единый налог и НДС", — написал Леонид.

Фото Леонида Григорьева в Facebook

Предприниматель Максим Шульженко в Facebook поделился своей историей. Ему все же удалось оформить и получить финансовую помощь от государства и сразу же после выплаты пришло извещение о проведении плановой проверки двумя контролирующими органами.

"Получил сегодня 8000 гривен от государства в качестве поддержки на время локдауна. Для понимания это весь размер помощи, который на момент сегодня реально был оказан нам с 12 марта 2020 года. За полных 10 месяцев запретов и ограничений. Спасибо правда, я рад, за такую высокую оценку и оперативность помощи. Как нельзя кстати. Просто одновременно с выдачей этих 8000 гривен нам вчера пришло извещение о проведении комплексной плановой проверки двумя контролирующими органами — ДСНС и Гоструда в период с 11 января 2021 года по 21 января 2021 года. Нет я не ошибся, именно в эти даты. Да именно в период локдауна, у бизнеса, которому запрещено работать, которому постановлением КМУ рекомендовано отправить сотрудников на дистанционную работу, чтобы не заражались. Бизнесу, которому очень спешило помочь государство последние 10 месяцев", — пишет Максим.

По его словам, ключевое — это проведение проверки стало возможно, как раз благодаря нормам этого закона о выдаче 8 тысяч гривен, который отменил запрет на плановые проверки. По итогу Максим передал полученные деньги в благотворительные фонды — Життєлюб и Таблеточки.

Фото Максима Шульженко в Facebook

"Наверное наступил уже какой-то момент отчаяния... Я никогда еще не чувствовал большего унижения себя, как предпринимателя в этой стране", — отчаянно добавил он.

Обещания со стороны власти

Корреспонденты Delo.ua поговорили с представителями действующей власти и оппозиции, чтобы узнать, чего ожидать ФОПам в случае отказа, почему предпринимателям массово отказывают в выплатах и хватит ли денег в бюджете, чтобы покрыть расходы по программе помощи во время локдауна.

Член депутатской фракции политической партии "Слуга Народа", глава подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Леся Забуранная отметила, что сумма, которую сейчас выделили на выплаты предпринимателям не окончательная, а прогнозная и в случае большого спроса из бюджета еще будут выделены деньги.

"Распорядителями удалось сократить объемы расходов государственного бюджета по 36 главным распорядителям бюджетных средств по 104 бюджетным программам и это позволило генерировать 1,6 млрд гривен. Получается, что эти 1,6 млрд гривен, которые смогли сэкономить распорядители по программам, которые возникли, в том числе в связи с карантинными ограничениями, позволяет перенаправить деньги на выплаты. Есть рассчитанная сумма на основе анализа количества предпринимателей в этих сферах и если произойдет так, что люди будут подаваться, а деньги при этом закончатся, конечно будут выделены дополнительные средства. Программа нацелена на обеспечение поддержки не в рамках выделенных денег, а непосредственно всем, кто имеет право на ее получение. То есть цифра, которая сейчас выделена на программу она не окончательная, а прогнозная. В фонде есть еще деньги и в случае превышения спроса будет перераспределение средств", — комментирует Забуранная.

Также нардеп объяснила, почему предпринимателям отказывают в выплатам.

"На самом деле есть объективная причина почему им (ФОПам — Delo.ua) отказывают. Есть шесть КВЭДов, по которым начисляется эта помощь. Если человек относиться к категории и имеет бизнес, который страдает из-за карантина, он имеет право претендовать на эту помощь. Что касается случаев с отказами, которые не связаны с не соответствием КВЭДов, я таких случае пока не видела. Я понимаю, что все генерируется и люди получают деньги, даже среди моих знакомых предпринимателей есть люди, которые уже получили выплаты. Если будет возникать такая массовая история и человек задействован в этой сфере, то конечно мы возьмем на контроль, чтобы эти люди получили деньги", — добавила нардеп.

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность", член бюджетного комитета Верховной Рады Алексей Гончаренко рассказал, что деньги для помощи предпринимателям уже перераспределены и все заявки будут профинансированы.

"Деньги будут идти через фонд борьбы с ковидом и его последствиями — перераспределение уже произошло. Физически это будет происходить через фонд социального страхования. Насколько я помню, через Министерство социальной политики. Не далее как сегодня (24 декабря) бюджетный комитет согласовал дополнительное перераспределение средств именно на эти цели. Поэтому профинансировано оно будет. По поводу того, будут ли в полном объеме профинансированы все заявки — не готов сказать, я не исполнительная власть. Но возможности для того, чтобы покрыть все есть. Потому что даже 300 тысяч человек это для масштабов бюджета всего 2,4 млрд грн. Ничего такого критического в этом нет", — говорит Гончаренко.

Что говорят юристы

Delo.ua опросило юристов, чтобы узнать, как поступать предпринимателям в случае отказов и неожиданных проверок со стороны государственных контролирующих органов.

Член Ассоциации юристов Украины Игорь Софина отметил, что целью принятия нормы было оказание материальной помощи предпринимателям, осуществляющим деятельность, подпадает под ограничения в связи с введением "карантинных" мер. Поэтому был определен ряд условий при которых такая помощь будет предоставляться.

Основными условиями для получении помощи для ФЛП являются:

▶️ ФОП должен быть зарегистрирован не менее трех месяцев.

▶️ Основной вид деятельности (основной КВЭД) имеет отношение к перечню, определенном Кабинетом Министров Украины.

▶️Основной КВЭД и дату регистрации можно самостоятельно проверить на сайте по ссылке: https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search. При этом стоит обратить внимание, что основной вид деятельности сказывается пометкой "основной" у указанного КВЭД.

▶️ У ФОП должен быть уплачен в 2020 году ЕСВ за себя не менее чем за 3 месяца.

▶️ ФОП не является одновременно и наемным работником.

▶️ СПД не был приостановлен до 10 декабря 2020 года.

Если заявитель не отвечает хотя бы одному условию, вам будет отказано в выплате пособия и такой отказ будет законным.

"Если вы как ФОП отвечаете всем определенным критериям и вы получили отказ в выплате пособия, теоретически такой отказ может быть обжалован в суде, поскольку такое право гарантировано Конституцией Украины. Однако, следует понимать, что такой процесс будет непростым. Во-первых, это расходы по уплате судебного сбора и услуг юриста. Также не до конца понятно ответчиками по делу будут Минцифры (как ответственный субъект за формирование списков) или Пенсионный Фонд Украины, который непосредственно осуществляет выплату. В данном случае нужно решить готовы ли вы финансово и морально сопровождать данный судебный процесс, поскольку в любом случае вам необходимо будет оплатить судебный сбор, который в случае отказа не возвращается", — добавил юрист.

Касательно проверок юрист добавил, что проведение плановых проверок, мораторий на такие проверки отменено с 10 декабря 2020 года, то есть со дня вступления в силу закона, регулирующего выплату единовременной материальной помощи. Поэтому, связывать проведения проверок с получением единовременной материальной выплаты не стоит, так как это может быть всего-навсего стечением обстоятельств. Однако, следует подчеркнуть, что отмена моратория на проведение плановых проверок не распространяется на документальные и фактические проверки налоговиков. Запрет на отдельные виды проверок установлено Налоговым кодексом Украины.

Наталья Лошакова и Илья Требор, специально для Delo.ua