Восемь тысяч гривен за карантин: кто может получить и как оформить помощь от государства

На портале "Дія" 14 декабря заработала услуга для подачи заявления на получение материальной помощи ФОПам и наемным работникам в связи с "карантинными каникулами" в сумме 8 тысяч гривен каждому.
Об этом сообщили на правительственном портале.
Так, если ваша деятельность — основной вид деятельности подпадает под ограничения в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2", можете оформить заявление на получение единовременной материальной помощи до 31 декабря включительно.
Получить помощь от государства могут:
Наемные работники юридических лиц или ФЛП, если:
⏺ Основной КВЭД относится к тем, по которым приняты карантинные мероприятия (см. инфографику).
⏺ Организация, в которой вы работаете, насчитала ЕСВ за третий квартал 2020 года.
⏺ Средняя заработная плата наемного работника не превышает 30 тысяч гривен в месяц за третий квартал.
⏺ Наемный работник не работает по совместительству в организации.
ФОПы, если:
⏺ По состоянию на 31 октября 2020 года основной КВЭД относится к тем, по которым приняты карантинные мероприятия.
⏺ Занимается деятельностью более 3 месяцев.
⏺ Уплатил ЕСВ не менее, чем за три месяца в 2020 году.
⏺ Если не является одновременно наемным работником.
Как оформить заявление на портале "Дія"?
Вам понадобится квалифицированная электронная подпись для авторизации в портале.
⏺ Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, если уже зарегистрированы, в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.
⏺ В разделе "Услуги" выберите Одноразовая материальная помощь ФОП и наемным работникам.
⏺ "Дія" автоматически проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного Фонда Украины на соответствие условиям получения помощи.
⏺ Подтвердите свое текущее место работы.
⏺ Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить деньги можно только на личный счет. Узнать номер IBAN своего счета можно на сайте Министерства и Комитета цифровой трансформации Украины по ссылке.
⏺ Проверьте и отправьте заполненное заявление. Затем ожидайте уведомления о начислении выплаты.
Если все сделано верно, то помощь поступит на указанный счет до 31 декабря 2020 года. Видео как воспользоваться по ссылке.
Как оформить заявление в приложении "Дія"?
⏺ Авторизуйтесь в приложении с помощью Приват24, Monobank, или BankID НБУ.
⏺ В разделе "Услуги" нажмите "Получить помощь".
⏺ "Дія" автоматически проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям получения помощи.
⏺ Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить деньги можно только на личный счет. Узнайте IBAN своего счета здесь.
⏺ Ожидайте уведомления об обработке заявления.
Помощь поступит на указанный счет до 31 декабря 2020 года.