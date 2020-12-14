Восемь тысяч гривен за карантин: кто может получить и как оформить помощь от государства

На портале "Дія" 14 декабря заработала услуга для подачи заявления на получение материальной помощи ФОПам и наемным работникам в связи с "карантинными каникулами" в сумме 8 тысяч гривен каждому.

Об этом сообщили на правительственном портале.

Так, если ваша деятельность — основной вид деятельности подпадает под ограничения в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2", можете оформить заявление на получение единовременной материальной помощи до 31 декабря включительно.

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Получить помощь от государства могут:

Наемные работники юридических лиц или ФЛП, если:

⏺ Основной КВЭД относится к тем, по которым приняты карантинные мероприятия (см. инфографику).

⏺ Организация, в которой вы работаете, насчитала ЕСВ за третий квартал 2020 года.

⏺ Средняя заработная плата наемного работника не превышает 30 тысяч гривен в месяц за третий квартал.

⏺ Наемный работник не работает по совместительству в организации.

ФОПы, если:

⏺ По состоянию на 31 октября 2020 года основной КВЭД относится к тем, по которым приняты карантинные мероприятия.

⏺ Занимается деятельностью более 3 месяцев.

⏺ Уплатил ЕСВ не менее, чем за три месяца в 2020 году.

⏺ Если не является одновременно наемным работником.

Как оформить заявление на портале "Дія"?

Вам понадобится квалифицированная электронная подпись для авторизации в портале.

⏺ Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, если уже зарегистрированы, в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.

⏺ В разделе "Услуги" выберите Одноразовая материальная помощь ФОП и наемным работникам.

⏺ "Дія" автоматически проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного Фонда Украины на соответствие условиям получения помощи.

⏺ Подтвердите свое текущее место работы.

⏺ Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить деньги можно только на личный счет. Узнать номер IBAN своего счета можно на сайте Министерства и Комитета цифровой трансформации Украины по ссылке.

⏺ Проверьте и отправьте заполненное заявление. Затем ожидайте уведомления о начислении выплаты.

Если все сделано верно, то помощь поступит на указанный счет до 31 декабря 2020 года. Видео как воспользоваться по ссылке.

Как оформить заявление в приложении "Дія"?

⏺ Авторизуйтесь в приложении с помощью Приват24, Monobank, или BankID НБУ.

⏺ В разделе "Услуги" нажмите "Получить помощь".

⏺ "Дія" автоматически проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям получения помощи.

⏺ Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить деньги можно только на личный счет. Узнайте IBAN своего счета здесь.

⏺ Ожидайте уведомления об обработке заявления.

Помощь поступит на указанный счет до 31 декабря 2020 года.