За 5 дней на получение 8000 гривен помощи подано 250 тысяч заявок: среди них и Укравтодор

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко озвучил количество поданных заявок на "карантинные" программы поддержки бизнеса за 5 первых дней ее действия. По состоянию на 17:00 пятницы, 18 декабря, на помощь в размере 8 тысяч гривен, которая реализуется через приложение "Дія", уже подано 252 тысяч заявок.

"Цифры за 5 дней от старта программ свидетельствуют, что есть огромный спрос. Подача документов была максимально упрощена, а сумма компенсаций абсолютно достойной, если учитывать 2-недельный карантин и уровень минимальной заработной платы ", — прокомментировал министр.

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На помощь работодателям в 8 тысяч гривен, которая реализуется через центры занятости, работодателями подано 3763 пакетов документов для оказания помощи 73 626 работникам. Прогнозируемая сумма помощи по последней, согласно расчетам работодателей, составляет более 327 млн ​​гривен.

Министр отметил, что заявки на все программы можно подавать в электронной форме, поэтому на выходных их прием продолжается.

"Так, например, за помощью для своих работников уже подали заявки такие предприятия, как "Укрзализныця", "Турбоатом" (Харьков), областные отделения Укравтодора, авиационная компания "Роза ветров" (Киев), кондитерская фабрика "Харьковчанка", "Славянский завод высоковольтных изоляторов" (Донецкая область), — добавил Игорь Петрашко.

Напомним, что программы помощи работникам и ФОПам в 8 тысяч гривен продлена до 31 декабря. Программы для работодателей ( "до 8000" и "компенсация ЕСВ") — до 21 декабря. Однако, как уже ранее сообщалось, многим ФОПам, которые подают заявки на получение помощи, приходят отказы.

Ранее Delo.ua сообщало, кто может получить обещанную государством "карантинную" помощь в размере 8 тысяч гривен, и как оформить заявку на ее получение.