Материальная помощь не может быть оказана: ФОПы жалуются на отказ в получении 8 тысяч грн

Предприниматели жалуются на отказ в получении материальной помощи ФОПам и наемным работникам в связи с "карантинными каникулами" в сумме 8 тысяч гривен каждому.

В частности, об отказе в получении материальной помощи на свой странице Facebook написала основательница киевского бара "Лысая гора" Олеся Остафиева.

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Напомним, что на портале "Дія" 14 декабря заработала услуга для подачи заявления на получение материальной помощи ФОПам и наемным работникам в связи с "карантинными каникулами".

По словам основательницы бара "Лысая Гора" Олеси Остафиевой, при оформлении финансовой помощи ей удалось зарегестрироваться только ночью, так как днем "Дія" "лежит". Самой же причиной отказа является несоответствие номера КВЭД в системе с тем, который был опубликован в Постановлении на правительственном портале.

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"Основной КВЭД вашей деятельности по состоянию на 31 декабря 2020 года не относится к тем, по которым принимают карантинные ограничения. Поэтому единовременная материальная помощь не может быть оказана", — процитировала сообщение портала предпринимательница. КВЭД в системе оказался 82.30 — организация конгрессов, хотя даже когда гуглишь мое ФИО, выпадает с десяток бесплатных сайтов с информацией о моем ФОП и верным указанием основного вида деятельности — 56.10. То есть, сайты-пылесосы открытой информации в состоянии подтянуть верно вид экономической деятельности, а государственное приложение — нет", — написала предприниматель.

Также Остафиева добавила, что параллельно были проинструктированы все сотрудники, которым тоже полагается помощь. В итоге одним писали, что предприятие не заплатило ЕСВ, другим же, что предприятие занимается другой деятельностью. В итоге никому получить "добро" на заявку о предоставлении помощи не удалось, пишет Остафиева.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал раздать по 8 тысяч грн всем пострадавшим от карантина выходного дня предпринимателям и наемным работникам.