Сколько в ТОП-330 крупнейших по выручке компаний Украины принадлежит женщинам — YouControl

По данным международного рейтинга гендерного равенства The Global Gender Gap Index 2020 rankings, пока ни одна из стран мира не достигла гендерного равноправия. Впереди Исландия (с результатом 0,87). Украина заняла 59 место из 152 стран. Согласно данным Всемирного экономического форума, для достижения гендерного равенства в мировой экономике понадобится еще около 250 лет. А глобальный паритет в оплате труда, вероятно, будет достигнут лишь в 2277 году.

Сокращается ли гендерный разрыв в Украине и какова доля женщин-бенефициаров от общего количества открытых бизнесов, исследовали специалисты YouControl.

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Почти 3 миллиона бизнесов за 10 лет

За последние 10 лет и два месяца в Украине открыли 2 772 787 бизнесов. Из них 2, 276 млн — это ФЛП и почти 497 тысяч компаний (коммерческих организационно-правовых форм).

Наиболее активно бизнес открывали в 2018 г., наименее ‒ в 2012 и 2014 годах.

Что касается двух последних лет, то в "коронакризисном" 2020 году по сравнению с 2019 годом открыто почти на 6% меньше ФЛП и на 25% меньше компаний. Но это все равно значительно больше, чем в 2014.

2020: Женщины открыли на 5% больше ФЛП, чем мужчины

Количество открытых бизнесов мужчинами и женщинами с 2010 года по сегодняшний день отличается. У женщин на 25 тыс. ФЛП больше. Это значит, что за 10 лет женщины становились предпринимательницами на 1% чаще.

В прошлом году доля открытых ФЛП женщинами составила на 5% больше, чем мужчинами. Все последние 4 года сохраняется тенденция, когда женщины открывают ФЛП чаще мужчин.

Однако суммарно за последнее десятилетие мужчины почти втрое опережают женщин в открытии компаний: 320 тысяч против 129 тысяч. Кстати, в 10% компаний конечный бенефициарный собственник до сих пор не раскрыт из-за отсутствия данных в реестре.

За 10 лет разрыв в количестве открытых мужчинами и женщинами компаний мало менялся из года в год. Однако, все же, небольшие изменения есть. Так, в 2010 году разрыв составлял 40%, в 2015 — 38%, а в 2020 — почти 36%.

"Женщины чаще регистрируются как ФЛП (в 90% случаев), чем ООО или ЧП, потому что эта форма организации собственного дела больше подходит для отраслей, в которых женщины хотели бы себя реализовать. Это в первую очередь сфера услуг: индустрия красоты, изготовления одежды, хэндмейд-украшений и домашний декор, отмечает экономист Центра экономической стратегии Анна Сахно.

Также ФЛП — это легальный фриланс. Женщины зарабатывают в качестве переводчиков, SMM-менеджеров, внештатных журналистов, копирайтеров, репетиторов и т.д. К тому же ФЛП гораздо легче зарегистрировать и дешевле обслуживать, эта форма больше подходит начинающим.

В Украине за последние годы появилось большое количество программ поддержки женского бизнеса как от местных, так и от международных партнеров, активизировались женские общественные организации, строится мощное комьюнити женщин в бизнесе. Женщины осваивают такие отрасли экономики, где целесообразнее регистрировать компанию, — туристические агентства, юридические и финансовые услуги.

В крупных городах гендерный разрыв сокращается

За последние три года в крупнейших городах Украины гендерный разрыв сокращается. Наиболее заметные изменения произошли в Киеве: на конец февраля 2018 года процент женщин-владельцев компаний здесь составлял 23%, а сейчас — 26%.

В Днепре и Одессе три года назад женщин-бенефициаров было по 25%, сейчас — 27%. Увеличилось количество предпринимательниц во Львове: было 24%, стало 26%.

А вот в Харькове всего на 1% возросло количество женщин-собственников бизнеса: с 25% до 26%.

Женщины-бенефициары в ТОП-330

Специалисты YouControl проанализировали данные конечных бенефициарных собственников (КБС) 330-ти крупнейших в плане выручки компаний в 2019 году (с 2,853 млн грн до 85,729 млн грн).

Только в 11 компаниях из ТОП-330 единственным бенефициаром указана женщина: "Укрпалетсистем", "Альянс Ойл Україна", "Фармак", "Євростандарт", "СВІСС КРОНО", "Вартіс", "Оліяр", "Брокард Україна", "Юніверсал Фіш Компані", "Пологівський Олійноекстракційний завод", "Торговий дім "Майола".

Однако в трёх из этих компаний женщины являются номинальными собственниками. То есть не принимают непосредственного участия в процессе принятия решений, а лишь осуществляют управление в пользу третьих лиц, как правило, родственников (мужа, брата, отца).

Еще в 24 компаниях из 330-ти среди владельцев есть одновременно и женщины, и мужчины.

185 крупнейших бизнесов принадлежат исключительно мужчинам. Еще в 33% компаний не указан конечный бенефициарный собственник.

В 16 раз меньше женщин, чем мужчин, среди бенефициаров в ТОП-330 крупнейших по объёму выручки компаниях в 2019 году.

Какие отрасли выбирают женщины

Среди очевидных лидеров по основному КВЭДу ‒ розничная и оптовая торговля. Причем в пяти компаниях это торговля твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами.

В двух компаниях ‒ торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных. Еще в двух ‒ молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами. И еще в двух ‒ розничная торговля в неспециализированных магазинах.

Единичные случаи торговли такими товарами: автомобилями и легковыми автотранспортными средствами; сахаром, шоколадом и кондитерскими изделиями; косметическими товарами и туалетными принадлежностями в специализированных магазинах.

Кроме торговли среди основных КВЭДов ‒ производство чугуна, стали и ферросплавов, распределение электроэнергии, производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава, добыча железных руд, производство фармацевтических препаратов, а еще масла и животных жиров, разведение домашней птицы.