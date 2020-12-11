Надежда Омельченко, "ИТ-Интегратор": как женщинам в IT преодолеть стеклянный потолок

Существует стереотип, что женщинам очень трудно занимать руководящие посты в бизнесе. В то же время исследования показывают, что женщины более последовательны в реализации сложных проектов, а есть те, кто считает, что пол никак не влияет на успешность корпоративного управления. Что вы думаете по этому поводу?

За последние пять лет гендерный баланс в отечественной IT-сфере заметно улучшился в пользу женщин, но сказать, что эти изменения неотвратимы, нельзя. К сожалению, IT остается в основном мужской сферой, на руководящих должностях женщин слишком мало.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как сделать так, чтобы каждый человек в твоей команде был максимально эффективным? Считается, что достичь этого можно при помощи ручного управления с жестким сильным менеджером, так называемым хозяйственником. Но это стереотип. Мне кажется, что сейчас на первый план выходят условно женские менеджерский стиль и коммуникации. Важно мотивировать, вдохновлять команду. Сегодня в бизнесе рождается новый тип лидера. Суровых хозяйственников можно, конечно, еще встретить, в том числе и в IT. Но это уже рудимент, скорее всего, такой менеджер в отрасли долго не проработает. Кроме того, меняется возраст топов. Ситуация, когда 23-летние управленцы руководят сотрудниками постарше, уже стала нормой.

Раньше мне казалось, что все женщины хотят стать лидерами, управлять компаниями, потому что я считаю, что это интересно. Для меня действительно крайне увлекательно выстраивать бизнес-процессы и атмосферу в компании. Но когда я в своих женских менторских группах спрашиваю: "Хотите ли вы управлять компанией, быть гендиректором?", почти все женщины отвечают: "Нет, нам комфортно на уровне HR-директоров и финдиректоров. Мы не хотим идти дальше, потому что это значит работать с чрезмерными вызовами и в постоянных стрессовых ситуациях". То есть многие женщины просто не хотят двигаться по карьерной лестнице.

Почему женщины в меньшей степени, чем мужчины, ориентированы на построение карьеры в IT?

Есть вполне объективные предпосылки для такого положения вещей. Во-первых, экономические барьеры на пути развития женщин. Исследование Всемирного банка от января 2020 года показывает, что ситуация с законными экономическими правами женщин в Украине плачевная: мы на 95-м месте с показателем 78,8 рядом с Таджикистаном, Вьетнамом и Руандой.

Во-вторых, годами сложившиеся реалии в нашей корпоративной сфере усугубляют проблему отставания женщин. Существует ярко выраженная предвзятость в процессе отбора и развития потенциальных управленческих кадров. Распространен и феномен стеклянного потолка: термин из американского менеджмента, введенный в начале 1980-х годов для описания невидимого барьера, ограничивающего продвижение по служебной лестнице.

В то же время у женщин есть целый набор черт, которые помогают им быть успешными в управленческой деятельности. Они очень настойчивы, открыты для нового опыта, трудолюбивы, энергичны, ответственны, коммуникабельны и организованны.

Я считаю, что успешность и эффективность управленца — это в первую очередь не гендерный вопрос, а вопрос компетентности менеджера. Хотя, к сожалению, женщина топ-менеджер в большом бизнесе — это, скорее, исключение, чем правило в нашей стране, особенно если речь идет о высокотехнологичном бизнесе. И эту ситуацию нужно исправлять, в том числе силами большого бизнеса.

Какие навыки нужны менеджеру в IT-компании? Чем эта отрасль отличается от других?

Один из индикаторов того, что ты можешь быть управленцем, — это твоя способность работать с чрезмерным стрессом, то есть ты должен быть высокоинтеллектуальной, осведомленной, компетентной, трудолюбивой, упорной личностью, а еще быть крайне стрессоустойчивой.

К 2025 году 50% работникам необходима будет переквалификация, поскольку ускоряется процесс внедрения технологий. Об этом говорится в отчете Всемирного экономического форума о будущих рабочих местах, в котором выделяют топ-10 навыков. Вверху списка аналитическое мышление, инновационность, активное стратегическое обучение, умение комплексно решать проблемы, критическое мышление и анализ. Я считаю, что они очень важны для всех без исключения топ-менеджеров уже сегодня.

Топ-менеджер в IT-бизнесе концептуально не отличается от директора крупного промышленного предприятия. Оба должны обладать этими навыками. Единственное отличие в том, что у представителей инновационной отрасли нет времени на адаптацию, они должны быть первыми в освоении всех этих навыков.

То же самое касается и собственно управленческих IT-решений и инструментов, в том числе и тех, которые связаны с карантином и трендом удаленной работы. Мы должны тестировать и использовать их в своей работе первыми, чтобы потом предлагать нашим клиентам из разных отраслей свой лучший, уже проверенный опыт.

Как вам удается поддерживать уровень лояльности к работодателю?

В сегодняшних условиях команду необходимо постоянно стимулировать, поддерживать психологически, и мы достойно справились с этой задачей. В частности, регулярно проводили синхроны с разными командами, чтобы оперативно реагировать на актуальные вызовы и контролировать выполнение текущих задач. Также мы запустили ряд внутренних мотивационных программ и активностей, направленных на улучшение внутренних коммуникаций. Они, безусловно, сделали наше взаимодействие более эффективным и укрепили доверие внутри команды.

Летом, уже после возвращения в офис, мы запустили программу работы по гибкому графику Flexitime 2020 на весь текущий финансовый год, то есть до конца первого квартала 2021 года. По поводу места работы у сотрудников есть следующие опции: офис, дом, коворкинг или любое другое удобное место с подключением к сети. Выбирать можно и количество офисных дней. Рекомендуемый график: три дня в офисе, два вне его. Мы не были готовы постоянно держать сотрудников на удаленке. Это приводит к размытию продуктивности, границ и ответственности. Только эмпатией людей долго не удержишь в онлайне. Поэтому, как только появилась возможность, мы вернули сотрудников в офис.

Какие тренды влияют на вашу отрасль и компанию? Как вы на них реагируете? Какие ваши планы на будущее и какой видите компанию через пять лет?

Начиная с 2019 года руководство страны начало декларировать ставку на диджитализацию базовых государственных сервисов для населения, что мы оцениваем крайне позитивно. В последнее время не только крупный бизнес, но и госструктуры, и стратегические предприятия активизировали внедрение комплексных IT-решений. Просто покупки набора "железа" и программного обеспечения по списку уже явно недостаточно. Также все более заметен тренд популярности облачных решений.

Даже если вашим сотрудникам удалось организовать удаленную работу дома, не стоит игнорировать основной вызов времени — киберугрозы. Удаленный доступ и домашние ПК ваших сотрудников крайне важно качественно защитить

Пандемия спровоцировала взрывной рост интереса к средствам работы вне офиса. Удаленка стала безусловным и безоговорочным трендом, и ее актуальность в ближайшие времена не подлежит сомнению. Такой формат интересен для работодателей из-за возможности экономить на аренде офисных помещений и комфортен для сотрудников, ведь они экономят много времени и усилий.

Но даже если вашим сотрудникам удалось организовать удаленную работу дома, не стоит игнорировать основной вызов времени — киберугрозы. Удаленный доступ и домашние ПК ваших сотрудников крайне важно качественно защитить, не менее важно, чем ваши офисные рабочие станции и корпоративные сети. Активный переход на удаленку повышает требования к каналам связи и сетевой инфраструктуре, что стимулирует проекты по модернизации сетей в компаниях и организациях.

Мы также ждем роста интереса к решениям ІoТ — интернета вещей. Развитие этого сегмента также приведет к росту спроса на услуги киберзащиты. Исходя из этого наша работа как интегратора и провайдера сервисов киберзащиты будет востребована как корпоративным, так и госсектором. При этом наш сегмент рынка кардинально меняется: просто поставщики сетей и инфраструктуры уже не нужны. Сейчас актуальна продажа решений, причем не только инфраструктурных, но и бизнес-решений с увязкой с инфраструктурой заказчика.

Тот, кто найдет себя в этой новой реальности, останется на плаву. Уверена, что нашей компании это вполне по силам, и спустя пять лет мы по-прежнему будем лидером рынка системной интеграции.