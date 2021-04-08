ЕСПЧ признал принудительную вакцинацию детей не нарушающей их права

Большая палата Европейского суда по правам человека 8 апреля признала отсутствие нарушения статьи 8 (право на уважение частной жизни) Европейской конвенции о правах человека в практике принудительной вакцинации детей в Чехии.

Как говорится в сообщении суда, решение по делу Вавржичка и другие против Чешской Республики было принято 16 голосами против одного.

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ЕСПЧ отмечает, что в Чехии существует всеобщая законодательная обязанность вакцинировать детей от девяти болезней, хорошо известных медицинской науке.

Родители, которые не подчиняются требованию без уважительной причины, могут быть оштрафованы, а невакцинированные дети не принимаются в детские сады (исключение делается для тех, кто не может быть вакцинирован по состоянию здоровья). При этом к соблюдению этой обязанности не может быть физического принуждения.

В рассматривавшемся деле первый заявитель — Павел Вавржичка 1965 года рождения — был оштрафован за невыполнение обязанности по вакцинации двух его детей. Остальные же заявители являются детьми: им было отказано в приеме в детский сад по той же причине.

Суд указал, что в соответствии с его прецедентной практикой принудительная вакцинация как недобровольное медицинское вмешательство представляет собой вмешательство в физическую неприкосновенность и, таким образом, затрагивает право на уважение частной жизни, защищаемое статьей 8 Конвенции.

Он признал, что чешская политика преследует законные цели защиты здоровья, а также прав других людей, отметив, что вакцинация защищает как тех, кто ее получает, так и тех, кто не может быть вакцинирован по медицинским показаниям, и поэтому полагается на коллективный иммунитет для защиты от серьезных заразных заболеваний. ЕСПЧ также посчитал, что в данном контексте для государства-ответчика уместна широкая свобода усмотрения.

"В Чехии обязанность вакцинации была решительно поддержана соответствующими медицинскими властями. Можно сказать, что это представляет собой ответ национальных властей на насущную социальную потребность в защите индивидуального и общественного здоровья от рассматриваемых заболеваний и предотвращения любой тенденции к снижению показателей вакцинации среди детей", — отмечает суд.

В своем решении ЕСПЧ подчеркивает, что во всех решениях, касающихся детей, их интересы должны иметь первостепенное значение. Что касается иммунизации, то ее цель должна заключаться в том, чтобы каждый ребенок был защищен от серьезных заболеваний посредством вакцинации или благодаря коллективному иммунитету.

"Таким образом, можно сказать, что чешская политика в области здравоохранения наилучшим образом соответствует интересам детей", — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, суд рассмотрел соразмерность политики вакцинации, сделав вывод, что штраф, наложенный на гражданина Вавржичку, не был чрезмерным.

"Хотя недопуск детей в дошкольные учреждения означал потерю важной возможности для развития их личности, это была превентивная, а не карательная мера, и она была ограничена по времени до момента, когда они достигли возраста обязательного посещения школы, и на их поступление в начальную школу не повлиял их прививочный статус", — отмечает ЕСПЧ.

В итоге суд счет обязательность вакцинации детей мерой, соразмерной целям, преследуемым чешским государством, а именно защите детей от болезней, которые могли бы представлять серьезный риск для здоровья.

Суд поясняет, что вопрос, который, по сути, необходимо был решить, заключался не в том, могла ли быть принята другая, менее жесткая политика, как это было сделано в некоторых других европейских государствах. Скорее, отмечает ЕСПЧ, вопрос в данном случае был том, превысили ли чешские власти, соблюдая определенный баланс, свою широкую свободу усмотрения в этой области. Суд пришел к выводу, что оспариваемые меры можно рассматривать как "необходимые в демократическом обществе".

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Отметим, что жалобщик Вавржичка подал иск в ЕСПЧ в июле 2013 года, а оштрафован был еще в 2003 году за отказ от вакцинации двух своих детей, на тот момент возрастом 14 и 13 лет, от полиомиелита, гепатита B и столбняка.

Остальные четыре заявления были поданы от имени детей. В частности, в январе 2014 года в ЕСПЧ поступила жалоба от Маркеты Новотной 2002 года рождения, которую исключили из детсада спустя два года пребывания в нем после того, как его руководительница узнала, что девочка не привита от кори, паротита и краснухи.

В ноябре 2014 года в Европейский суд была подана жалоба от Павла Горных 2008 года рождения. Отмечается, что, страдая от различных проблем со здоровьем, заявитель не был вакцинирован, при этом его родители утверждали, что это произошло из-за отсутствия индивидуальной рекомендации по вакцинации его педиатром. В дальнейшем в 2011 году мальчику отказали в приеме в детсад.

В апреле 2015 года в ЕСПЧ поступила жалоба от Адама Брожика и Радомира Дубского 2011 года рождения, которых родители отказались вакцинировать по своим убеждениям и которых также не приняли из-за этого в детсад.

Также в 2015 году в ЕСПЧ подали жалобу от имени Прокопа Ролечека, родители которого, являющиеся биологами, в свое время составили для него индивидуальный план вакцинации, в соответствии с которым он был вакцинирован против некоторых болезней позже, чем требуется по закону, и не вакцинировался против других. В 2010 году директора двух детских садов отказали ему в приеме из-за несоответствия вакцинации требованиям, прописанным в законодательстве.

Напомним, в Украине 10 марта Верховный суд подтвердил законность недопуска в школу ребенка, не привитого по возрасту.