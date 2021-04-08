Переболевшие коронавирусом защищены на полгода: 5 новых фактов о COVID-19 и о вакцинах

Информация о COVID-19 меняется чуть ли не каждую минуту. Это объяснимо, учитывая масштабы пандемии. На данный момент подтверждено более 129 млн случаев заболевания по всему миру. И даже через год после начала пандемии вирус и способы борьбы с ним все еще относительно новы для медицинского мира, поэтому исследователи учатся в процессе.

Определить, какая информация о вирусе в сети является мифом, а какая правдой, очень непросто. Поэтому Huffpost сделал подборку самых важных новых фактов о COVID-19, которые появились в марте. Delo.ua приводит основные из них:

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1. Вакцина Pfizer защищает детей в возрасте от 12 лет

В конце марта компания Pfizer объявила о результатах исследования примерно 2000 детей в возрасте от 12 до 15 лет, получивших обе дозы вакцины. Результаты показали, что вакцина была на 100% эффективна в предотвращении COVID-19 среди участников, и любые побочные эффекты, которые испытывали дети после вакцинации, соответствовали тому, что ожидалось у взрослых.

Результаты этого исследования (пока не опубликованного) могут дать надежду педиатрам и родителям, которые хотят, чтобы дети прошли вакцинацию. Но производитель планирует идти дальше. Pfizer заявляет, что планирует подать запрос на получение разрешения на использование вакцины в экстренных случаях для детей в возрасте от 12 лет "в ближайшие недели", а генеральный директор заявил, что компания надеется начать вакцинацию детей в этой возрастной группе до осени.

Другие производители вакцин также продвигаются вперед. Moderna изучает вакцину для детей в возрасте от 12 до 17 лет, Johnson & Johnson также намеревается вскоре начать изучение вакцины для детей. Дети в возрасте до 12 лет пока не участвовали в испытаниях.

2. Вакцина (может) помочь людям с длительным течением болезни

По-прежнему остается непонятным, почему у некоторых людей заболевание проходит достаточно легко и быстро, а некоторые борются с последствиями месяцами. Также четко неясно, какой процент заболевших имеет длительное течение болезни. По некоторым предположениям, это может быть от 10% до 20%.

Но в марте ситуация начала немного проясняться. Недавние исследования показывают, что вакцинация может помочь облегчить симптомы. Неофициальный опрос, проведенный группой Survivor Corps в Facebook, показал, что 36% людей с длительными симптомами COVID-19 заявили, что заметили улучшения в самочувствии после вакцинации.

Конечно, результаты подобных опросов нельзя принимать в качестве научной точки зрения, но исследователи надеются, что вакцины действительно могут помочь тем, кто долгое время борется с вирусом и улучшить их состояние.

3. Повторное заражение COVID-19 встречается редко



Первое крупномасштабное исследование повторного заражения COVID-19 было опубликовано в марте, и в целом оно принесло довольно неплохие новости: подавляющее большинство людей, переболевших COVID-19, защищены от повторного заражения как минимум в течение шести месяцев.

В тоже время, согласно исследованию, люди в возрасте 65 лет и старше гораздо чаще, чем молодые люди, подвержены повторной инфекции.

Для молодых людей перенесенное заболевание обеспечивало примерно 80% защиту от повторного заражения. Но защита тех, кто старше 65 лет, составляла всего 47%. Все это еще раз подтверждает то, что пожилых людей следует вакцинировать в первую очередь.

4. Вакцины Pfizer и Moderna хорошо работают в "реальных" условиях



Исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний (СDС), опубликованное в конце марта, привлекло большое внимание благодаря многообещающему выводу о том, что двухдозовые вакцины Pfizer и Moderna на 90% эффективны в предотвращении инфекций COVID-19 в реальных условиях.

Исследование также показало, что первая доза любой из этих вакцин была примерно на 80% эффективна в предотвращении инфекции (эффект наступает примерно через две недели после получения вакцины).

Полученные результаты важны по нескольким причинам: во-первых, они помогли подтвердить, что высокие показатели эффективности, продемонстрированные в более ранних клинических испытаниях, подтвердились в реальной жизни. Полученные данные также позволили должностным лицам CDC довольно уверенно заявить, что иммунизированные люди не могут переносить вирус или передавать его другим. Таким образом, они не представляют опасности для тех, кто не был полностью вакцинирован.

Вслед за этим исследованием компания Pfizer опубликовала новые данные, свидетельствующие о том, что ее вакцина на 91% эффективна в предотвращении заражения COVID-19 в течение шести месяцев после того, как человек получает вторую дозу, и на 100% эффективна в предотвращении тяжелой формы заболевания. Что касается более длительного срока защиты, пока никто точно не может ответить на этот вопрос.

5. AstraZeneca снова пересмотрела свои данные



В марте было много нехорошей информации о вакцине AstraZeneca. Компания была вынуждена несколько раз пересматривать свои показатели эффективности. Сейчас AstraZeneca заявляет, что ее вакцина на 76% эффективна для предотвращения заражения COVID-19 и на 100% эффективна для предотвращения тяжелой формы заболевания. Эти пересмотренные цифры на самом деле не так уж сильно отличаются от того, что компания заявляла ранее.

Также в марте несколько европейских стран ненадолго приостановили вакцинацию AstraZeneca после того, как некоторые вакцинировавшиеся заявили, что у них образовались тромбы. Европейское агентство по лекарственным средствам провело предварительное расследование возможных побочных эффектов и пришло к выводу, что вакцина "безопасна и эффективна". С этого момента страны возобновили использование вакцины AstraZeneca. Однако Канада на этой неделе объявила о прекращении вакцинации людей в возрасте 55 лет и младше.

Эксперты говорят, что проблема с тромбами напрямую не связана с вакциной AstraZeneca, в тоже время, они полностью не исключают возможность этой связи. Европа нуждается в вакцине, поскольку уровень заболеваемости постоянно растет. Но поставки могут быть затруднены, так как прошедший месяц подорвал доверие к AstraZeneca.

"Мы до сих пор не можем быть уверены, что это заболевание крови вызвано вакцинацией, и мы еще не знаем, применим ли этот риск — если он реальный — в равной степени ко всем реципиентам или только к подгруппе, которая может быть предрасположена", — написала ученая Хильда Бастиан в The Atlantic. — В свете этой неопределенности баланс между затратами на вакцинацию и преимуществами очевиден. С учетом нынешней ситуации с COVID-19 по всей Европе и даже с учетом самого худшего из рисков, которые может представлять вакцина AstraZeneca, прививка может спасти много жизней".