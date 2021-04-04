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Зеленский одобрил решение СНБО о привитии большинства взрослых украинцев до конца года

Теперь Кабмин в 7-дневный срок должен обеспечить разработку и утверждение Национального плана вакцинации против COVID-19

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 2 апреля "О Национальном плане вакцинопрофилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, до конца 2021 года".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Согласно решению СНБО, Кабинет министров в 7-дневный срок должен обеспечить разработку и утверждение Национального плана вакцинации против COVID-19 с учетом лучшего международного опыта.

В частности, должно быть установлено минимально необходимое ежемесячное количество прививок, определены источники и сроки поставки вакцин для профилактики коронавирусной болезни, лица, ответственные за реализацию плана, "конечной целью которого является охват прививками большинства взрослого населения Украины не позднее декабря 2021 года для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу".

Теперь правительство должно активизировать переговоры с производителями вакцин против COVID-19, а также по привлечению международной технической помощи для реализации кампании по вакцинации в Украине.

Министерство здравоохранения должно принять безотлагательные действенные меры по поставкам в Украину в максимально сжатые сроки необходимого количества вакцин для специфической профилактики коронавирусной болезни и обеспечения доступа населения к вакцинации; обеспечить проведение эффективной информационно-разъяснительной работы по вакцинации.

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Решение также предусматривает, что Министерство иностранных дел должно принять неотложные меры, направленные на повышение эффективности сотрудничества с иностранными государствами и международными организациями по поставкам в Украину вакцин против COVID-19.

Напомним, вечером 2 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время президент Владимир Зеленский подпишет указ о вакцинации населения Украины.

Известно, что на заседании СНБО 2 апреля среди прочего обсуждался вопрос неудовлетворительной ситуации, связанной с ходом вакцинации украинцев от коронавируса.

Было решено посвятить вопросу ситуации в сфере здравоохранения, в том числе и вопросу вакцинации, отдельное заседание СНБО. Дата такой встречи еще не определена.

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