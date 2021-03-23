Верховный суд подтвердил законность недопуска в школу непривитого ребенка

Верховный суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда 10 марта оставил без изменений судебные решения районного и апелляционного судов, которыми было отказано в удовлетворении иска о признании недействительным и отмене приказа директора лицея об отстранении от занятий ученицы, не привитой по возрасту. Об этом говорится в сообщении суда.

Обжалование касалось запрета одной из учениц коммунального Запорожского академического лицея от 2 сентября 2019 года посещать его в течение недели до предоставления справки о проведении прививки или заключения врачебно-консультационной комиссии о возможности ребенка посещать учебное заведение.

Верховный суд отмечает, что в рассматривавшемся деле индивидуальное право матери ребенка отказаться от прививки при сохранении объема прав ребенка на получение образования, в том числе в школьных учебных заведениях, противопоставляется общему праву общества, других родителей и их детей, которые провели в установленном государством порядке прививки, в том числе перед направлением детей в учебное заведение для получения образования.

При этом государство, установив запрет посещать учебное заведение ребенком, не получившим профилактических прививок, реализует свой долг по обеспечению безопасности жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, в том числе и самого непривитого ребенка. Следовательно, право ребенка истицы на образование в школьном учебном заведении было временно ограничено ввиду общественного интереса.

В то же время право ребенка на получение образования не было нарушено, поскольку для детей, которые не могут посещать учебное заведение при отсутствии прививок, установлены альтернативные способы получения образования и продолжения обучения, в частности в учебном заведении.

Доводы о том, что оспариваемыми приказами руководство лицея нарушило конституционное право ребенка на образование, Верховный суд счет безосновательными.

"Решая вопрос о соотношении норм статей 3 и 53 Конституции Украины, нельзя не признать приоритетность обеспечения безопасности жизни, здоровья и безопасности человека над правом на образование", — пришли к выводу в суде.

Напомним, что перед оспариваемым недопуском ученицы в Запорожье Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки предупреждали родителей о необходимости до 1 сентября 2019 года сделать детям все необходимые согласно Национальному календарю прививки.

В правительстве отмечали, что невакцинированные дети, за исключением тех, которые имеют медицинские противопоказания к вакцинации, не смогут посещать детские сады и школы с другими учениками.