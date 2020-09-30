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1 час назад

В школе должны научить учиться всю жизнь — решение Кабмина

Утвержден Государственный стандарт базового среднего образования, который определяет 11 компетенций для школьников

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Кабинет министров на очередном заседании 30 сентября утвердил Государственный стандарт базового среднего образования, который предусматривает, среди прочего, что в школе детям должны привить способность учиться на протяжении жизни.

Этот стандарт вступит в силу с 2022 года и будет касаться учеников, обучающихся по 12-летней программе, сообщает пресс-служба правительства.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что компетентности и навыки, заложенные в Государственном стандарте базового среднего образования, базируются на лучших практиках Европейского Союза и соответствуют современному технологическому миру.

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"Мы определяем 11 ключевых компетентностей, которые должны получить школьники. Среди них: свободное владение государственным языком, способность общаться на иностранных языках, математическая и технологическая компетентность, инновационность и открытость к новым идеям, предприимчивость и финансовая грамотность, способность учиться на протяжении жизни", — сказал премьер.

По словам главы правительства, документ устанавливает четкие ориентиры, по которым ученики будут получать знания, а родители смогут отслеживать учебный прогресс своих детей.

"В свою очередь, у педагогов будет академическая свобода, а школы будут обеспечены всеми ресурсами, в частности, электронными и технологическими решениями", — подчеркнул Шмыгаль.

Он также заметил, что в проекте Государственного бюджета на 2021 год наибольший рост предусмотрен именно на систему образования.

"На 34 млрд грн больше для образовательной сферы, чем в этом году. Это рекордные 159 млрд грн для Министерства образования и науки, из которых 1,4 млрд грн будет выделено для программы "Новая украинская школа", — отметил премьер-министр.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко утвердил временные рекомендации по организации обучения в украинских школах с 1 сентября.

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