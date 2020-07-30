В Минздраве утвердили правила работы школ с 1 сентября

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко утвердил временные рекомендации по организации обучения в украинских школах с 1 сентября.
Среди прочего, они предусматривают, что к работе не допустят работников с температурой выше 37,2°C, сообщает fakty.com.ua.
В свою очередь руководитель учреждения должен разработать маршруты и график допуска учеников в школу так, чтобы избежать скопления людей.
Также учителя перед уроками должны опросить учеников и обследовать, нет ли у них признаков респираторных заболеваний.
При этом учащихся, в которых обнаружат симптомы заболевания при отсутствии родителей, рекомендуют временно изолировать.
Находиться в помещении школы и передвигаться по ее территории нужно только в маске. Однако во время урока ее можно снять.
Кроме того, дирекция школы должна позаботиться о том, чтобы занятия в разных классах начинались и заканчивались в разное время. А персонал должны обеспечить защитными масками из расчета одна маска на 3 рабочие часы.
Проветривать помещение придется после каждого занятия в течение 10 минут.
Напомним, о том, что обучение в школах возобновится с 1 сентября в большинстве регионов, уже сообщал министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, для получения качественного образования пребывание детей в учебных заведениях является необходимым условием.
Ранее стало известно, что в начале этого учебного года в школах будут обязательно мерить температуру как ученикам, так и работникам, а также обеспечат классы антисептиками.