В Минздраве пообещали скоро рассказать, как будут работать школы в новом учебном году

В течение следующих 7-10 дней Министерство здравоохранения и Министерство образования сообщат украинцам о правилах, по которым начнется новый учебный год. Об этом на брифинге 10 июля 2020 года заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Лига".

По его словам, на данный момент в ведомствах продумывают все ситуации, которые могут возникнуть из-за карантина.

"Сейчас в условиях адаптивного карантина мы разрабатываем механизмы, правила, каким образом наши дети будут учиться: при каких условиях они будут учиться в обычном режиме, при каких условиях — в дистанционном режиме, каким образом мы можем совместить эти два способа. Совместно с Минобразования мы разрабатываем соответствующие правила и алгоритмы", — отметил Степанов.

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Он добавил, что в течение недели, максимум десяти дней, Минздрав четко выпишет и сразу сообщит, каким образом будут учиться дети в следующем учебном году.

Напомним, ранее в Минобразования уже называли варианты посещения учениками школ с 1 сентября 2020 года. По словам исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета, возможна смешанная форма посещения школы — частично офлайн, частично онлайн, или же проведение уроков по сменам.

В то же время чиновник отмечал, что "пока не представляет, как дети могут пойти в первый класс дистанционно", но добавлял, что форма обучения будет зависеть от эпидемической ситуации в стране осенью.

В свою очередь в Киеве уже определились с вариантом обучения — 8 июля 2020 года мэр столицы Виталий Кличко заявлял, что в Киеве школы готовятся к дистанционному обучению с 1 сентября 2020 года в связи эпидемией коронавируса.

Однако он подчеркнул, что город делает все, чтобы в сентябре при благоприятной обстановке начать учебный процесс в школах — так, на подготовку школ выделили почти 4 млрд грн.