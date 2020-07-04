Общество 1 час назад

В Минобразования назвали варианты посещения детьми школ с 1 сентября

Возможна смешанная форма обучения и по сменам

Дистанционное обучение школьников. Фото: "Суспільне" Дистанционное обучение школьников. Фото: "Суспільне"
Дистанционное обучение школьников. Фото: "Суспільне"

Министерство образования Украины разрабатывает несколько вариантов посещения детьми школ с 1 сентября 2020 года.

Выбор будет зависеть от эпидемической ситуации в стране осенью, сообщил исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет в интервью "Левому берегу".

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По его словам, он пока не представляет, как дети могут пойти в первый класс дистанционно.

При этом Шкарлет отметил, что Минобразования разрабатывают запасные варианты на новый учебный год.

По его словам, возможна и смешанная форма посещения школы — частично оффлайн, частично онлайн, или проведение уроков по сменам.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве планируют начать классический образовательный процесс с 1 сентября.

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Кроме того, в Верховной Раде заявили, что Украина не готова к полноценному дистанционному обучению в условиях пандемии.

Как сообщалось, участникам пробного внешнего независимого оценивания деньги начнут возвращать с 1 июля 2020 года.

22 июня Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) согласовала проведение внешнего независимого оценивания (ВНО) в Украине с 25 июня по 17 июля 2020 года.

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