В Украине разрешили проведение ВНО с 25 июня по 17 июля

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) согласовала проведение внешнего независимого оценивания в Украине с 25 июня по 17 июля 2020 года.

Об этом заявила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий, сообщает пресс-служба ее ведомства.

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Так, во время ВНО:

- допуск к тестированию будет происходить согласно рекомендациям главного санитарного врача (температура тела не выше 37,2 С, отсутствие признаков респираторных заболеваний, наличие маски или респиратора);

- Госпродпотребслужба будет контролировать требования к пунктам тестирования (расстояние между участниками не менее 1,2 м, масочный режим, наличие антисептиков, дезинфекция помещений, организованная утилизация использованных масок и прочее);

- будут действовать меры для избегания скоплений людей (больше времени для входа, промежутки времени для входа разных участников, правильная организация очередей с дистанцией);

- будет действовать сопровождение медиков и Национальной полиции;

- будут привлечены инструкторы не из групп риска.

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Также Мандзий рассказала, что благодаря партнерам — группе "Нафтогаз" UNICEF Ukraine и Посольству Швейцарии в Украине — пункты проведения ВНО обеспечены:

- медицинскими масками для участников, инструкторов и медиков;

- бесконтактными термометрами (пирометрами);

- дезинфицирующими средствами для рук;

- дезинфицирующими средствами для обработки поверхностей;

- изоляционными медицинскими халатами и защитными щитками для медиков.

"В 2020 году в основной сессии ВНО примут участие 379 тысяч 493 человека, ЕВЭ/ЕПВИ будут сдавать 101 тысяча 283 человека. Во время тестирования и экзаменов будут привлечены 242 тысячи 650 работников и 11 тысяч 630 медиков", — говорится в сообщении.

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Ранее президент Владимир Зеленский предложил, чтобы дети из оккупированного Донбасса могли вступать во все вузы Украины без прохождения ВНО.

Как сообщалось, из-за карантина Министерство образования и науки на месяц перенесло даты вступительной кампании. Прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам ВНО), и до 16 августа для поступающих, которые будут сдавать вступительные экзамены в заведениях высшего образования.

Творческие конкурсы и вступительные экзамены на места госзаказа будут проводиться с 1 по 12 августа. Предоставление рекомендаций для зачисления на бюджет будет происходить не позднее 27 августа, а подача абитуриентами документов на зачисление — до вечера 31 августа.

Президент Зеленский также зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3669 об отмене обязательного внешнего независимого оценивания в 2019/2020 учебном году.