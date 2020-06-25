В Минздраве объяснили, как быть школьникам с медосмотрами во время карантина

До начала учебного года еще много времени для того, чтобы школьники смогли пройти необходимые медосмотры.

Об этом на брифинге в четверг, 25 июня, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Поясню, что значит соответствующая проба Руфье — она ​​определяет работоспособность сердца и возможность ребенка иметь физическую нагрузку, то есть заниматься физической культурой. Что касается прохождения врачей и подготовки к школе, то есть подписанная декларация с семейным врачом или педиатром. Есть соответствующее прохождение и подготовка к школе, есть еще время", — отметил Степанов.

По его словам, Минздрав снял определенные ограничения посещения врачей.

Напомним, 17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

19 июня Степанов сообщал, что на период карантина в связи с коронавирусом была приостановлена норма, которая требует прохождения медосмотра по профессиональным признакам.

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Ранее сообщалось, что участникам пробного внешнего независимого оценивания деньги начнут возвращать с 1 июля 2020 года.

22 июня Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) согласовала проведение внешнего независимого оценивания (ВНО) в Украине с 25 июня по 17 июля 2020 года.