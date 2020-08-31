Минцифры: более 6 тысяч школ в Украине не имеют нормального подключения к интернету

Перед стартом нового учебного года в Украине все еще есть более шести тысяч школ, у которых нет необходимого качественного подключения к интернету. Несмотря на то, что на сегодняшний день министерство образования и науки (МОН) не планирует внедрять дистанционное обучение по всей стране, такие технические возможности должны быть обеспечены для учебных заведений на случай ужесточения карантина или для использования интерактивных технологий в будущем. На данный момент МОН вместе с министерством цифровой трансформации определили две тысячи школ, которые необходимо подключить к интернету в первую очередь. Реализовать эту задачу должны будут местные власти за счет образовательных субвенций.

Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Александр Шелест.

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"По состоянию на сегодняшний день, к сожалению, в Украине есть более шести тысяч школ, у которых нет оптического подключения, необходимого для полноценного использования возможностей дистанционного обучения. Однако совместно с МОН и на основании данных, которые предоставили местные и областные администрации, мы определили перечень из двух тысяч школ, которые нуждаются в первоочередном подключении", — рассказал он.

По словам Шелеста, эти учебные заведения находятся в населенных пунктах, в которых нет ни одного оптического провайдера. Это означает, что не только школы, но и педагоги и ученики, которые проживают в них, не имеют возможности подключиться к скоростному и качественному интернету.

По словам замглавы Минцифры, более 90% таких школ — это коммунальные учреждения, поэтому решить эту проблему должны органы местной власти за счет местных бюджетов. Кроме того, они также могут воспользоваться образовательной субвенцией, которую предоставляет государство. Как подчеркнул Шелест, в соответствии с условиями использования этой субвенции, ее остатки на начало бюджетного периода могут использоваться в том числе и на подключение школ к интернету.

"Если говорить о суммах, которые необходимы, то в соответствии с предварительными оценками, для подключения двух тысяч школ необходимо до 700 -720 млн гривен. В то время, как остатки образовательной субвенции по состоянию на 1 января составили более 5 млрд грн. То есть денег вполне хватает у местных бюджетов. Более того, по состоянию на 1 июля, эти остатки только увеличились и составили более 8 млрд грн. У местной власти есть достаточное количество ресурсов, чтобы обеспечить подключение всех школ, которые нуждаются в этом в первую очередь, к скоростному интернету", — сказал он.

По его словам, на прошлой неделе Минцифры и МОН разослали во все облгосадминистрации письмо с полным перечнем таких школ, информацией об остатках образовательной субвенции и техническими рекомендациями относительно подключения. В частности, правительство рекомендует подключать в школах интернет скоростью не менее 100 Мбит/с и предусматривать возможность повышения этой скорости без необходимости заменять сетевое оборудование.

Кроме того, Минцифры обратилось с ОГА с просьбой согласовывать с ним каждую закупку для таких подключений в рамках Национальной программы информатизации.

"Для того, чтобы максимально качественно и просто обеспечить процесс контроля за выполнением, мы также обратились к местной власти с просьбой после подключения проводить контроль скорости при помощи технических средств — speedtests. Будут отправлены ссылки органам местной власти. По ним в каждой из подключенных школ можно будет оставить свой след, сообщение. Доступ к результатам этих speedtests есть у министерства цифровой трансформации, соответственно, мы сможем подтвердить надлежащее выполнение всех условий, которые выдвигались относительно подключений. По крайней мере, того, что касается именно скорости и качества интернета. В соответствии с этим, мы надеемся, что уже в ближайшее время органы местного самоуправления и местная власть в целом выполнит все шаги, проведет максимально конкурентные тендеры и подключит все школы, которые нуждаются в этом на данный момент", — отметил Шелест.

Ранее в министерстве здравоохранения Украины заявили, что с 1 сентября 2020 года школы будут работать в штатном режиме, а дистанционное обучение введут исключительно в тех городах или районах, где будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности.

Ученикам начальных классов позволят перемещаться в школах без масок, а учителям учебных заведений в отдельных зонах нужно будет надевать защитный щиток. Так, в регионах, отнесенных к "оранжевой" зоне эпидемической опасности, учителям порекомендуют вести занятия в защитном щитке, а в "желтой" и "зеленой" — соблюдать безопасную дистанцию. При этом педагогов будут пускать на работу только после измерения температуры. Если же у школьника подтвердят заражение коронавирусом, весь класс, где он учится, отправят на самоизоляцию.