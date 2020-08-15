С 1 сентября школы заработают в штатном режиме, за исключением "красных" зон — Минздрав

В новом учебном году (с 1 сентября 2020 года) школы в Украине будут работать в соответствии с действующими правилами адаптивного карантина.

Об этом на брифинге в субботу, 15 августа, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Хочу напомнить: школы не будут работать исключительно в тех городах или районах, где будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности", — подчеркнул он.

"Во всех остальных — "зеленом", "желтом" и "оранжевом" — соответственно, они будут работать в обычном режиме с четким соблюдением тех правил, и это обязательно, которые приняты для процесса обучения в школах. Это и использование масок, и некоторые ограничения, которые вводятся правилами. И хочу еще раз напомнить, что все эти правила — их надо соблюдать ради здоровья наших детей", — добавил министр.

Как сообщалось, "красный" уровень устанавливается, если за 14 дней в областном центре, районе или городе областного значения с населением менее 70 тысяч человек фиксируется более 240 случаев заболевания на 100 тысяч населения, или в другой административно-территориальной единице — более 160 случаев на 100 тысяч населения.

Известно, что с понедельника, 17 августа, сроком на 14 дней "красный" уровень эпидопасности устанавливается для городов Самбор (Львовская область), Беляевка (Одесская область), Дубно (Ривненская область) и районов Городенковского и Косовского (Ивано-Франковская область), Костопольского и Ровенского (Ровенская область), Кицманского (Черновицкая область).

Ранее Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям отнесла Киев к "желтой" карантинной зоне из-за роста количества больных на коронавирус. Поэтому с 17 августа в столице будут усилены определенные правительством ограничения и запреты.

Напомним, 15 августа в Украине зафиксировали новый антирекорд по суточному выявлению COVID-19 — в стране за последние 24 часа подтвердили 1 847 случаев коронавируса.