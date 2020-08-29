Общество 4 часа назад

В Минздраве пояснили, как должны работать детсады в период карантина

Министр здравоохранения назвал все рекомендации и запреты для работы детских дошкольных учреждений во время карантина

Максим Степанов. Фото: пресс-служба Минздрава Максим Степанов. Фото: пресс-служба Минздрава
Максим Степанов. Фото: пресс-служба Минздрава

Для безопасного пребывания детей в детсадах Министерство здравоохранения разработало и утвердило Рекомендации по организации работы дошкольных учреждений.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на ежедневном брифинге.

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"На этой неделе мы пытались подробно рассказывать об учебном годе, который начинается 1 сентября, отвечать на все вопросы. Это необходимо делать, чтобы было четкое понимание организации учебного процесса. Минздрав также разработал рекомендации для дошкольных учебных заведений, чтобы и там обучение было максимально безопасным. Эти рекомендации уже опубликованы на сайте министерства", — отметил он.

Разработанные Минздравом рекомендации, в частности, предусматривают обязательный температурный скрининг работников заведения перед началом работы.

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Воспитатели утром должны принимать детей от родителей на территории заведения, но за пределами здания, аи так же передавать детей родителям вечером.

По словам министра, в дошкольных учреждениях запрещается использование многоразовых матерчатых полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом, проведение массовых мероприятий и родительских собраний, также нельзя заходить в помещение в уличной обуви.

Все противоэпидемические мероприятия для детей должны быть организованы в игровой форме.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил проверить школы и детские сады перед началом учебного года.

Напомним, 26 августа Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине на два месяца, до 1 ноября.

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