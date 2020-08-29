В Минздраве пояснили, как должны работать детсады в период карантина

Для безопасного пребывания детей в детсадах Министерство здравоохранения разработало и утвердило Рекомендации по организации работы дошкольных учреждений.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на ежедневном брифинге.

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"На этой неделе мы пытались подробно рассказывать об учебном годе, который начинается 1 сентября, отвечать на все вопросы. Это необходимо делать, чтобы было четкое понимание организации учебного процесса. Минздрав также разработал рекомендации для дошкольных учебных заведений, чтобы и там обучение было максимально безопасным. Эти рекомендации уже опубликованы на сайте министерства", — отметил он.

Разработанные Минздравом рекомендации, в частности, предусматривают обязательный температурный скрининг работников заведения перед началом работы.

Воспитатели утром должны принимать детей от родителей на территории заведения, но за пределами здания, аи так же передавать детей родителям вечером.

По словам министра, в дошкольных учреждениях запрещается использование многоразовых матерчатых полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом, проведение массовых мероприятий и родительских собраний, также нельзя заходить в помещение в уличной обуви.

Все противоэпидемические мероприятия для детей должны быть организованы в игровой форме.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил проверить школы и детские сады перед началом учебного года.

Напомним, 26 августа Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине на два месяца, до 1 ноября.