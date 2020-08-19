В Украине проверят школы и детсады перед 1 сентября

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что приоритетная задача правительства и местной власти — качественная подготовка к учебному процессу.

На заседании правительства в среду, 19 августа, он поручил проверить школы и детские сады перед началом учебного года, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

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При этом премьер призвал при необходимости создать комиссии и поставить на контроль безопасность детей.

"Сразу хочу дать поручение накануне 1 сентября проверить школы и садики на предмет безопасности обучения во время карантина. До 1 сентября должно все быть готово. Местные органы власти, отдельно призываю. В противном случае будем принимать кадровые решения", — предупредил Шмыгаль.

Ранее Министерство здравоохранения заявило, что для педагогов будут изменены требования к ношению средств индивидуальной защиты.

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Как сообщалось, с 1 сентября в школу будет запрещен вход и передвижение внутри без масок или респираторов.

Раньше премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что в "красной" зоне школы будут отправлять на карантин, а потом снова открывать — если после просмотра разделения Украины на карантинные зоны "красная" зона станет "оранжевой", "желтой" или "зеленой".

Как известно, пересматривают разделение на зоны каждые 7 дней. В то же время ослабление карантина в "красной", "оранжевой" или "желтой" зонах может произойти не ранее чем через 14 дней. То есть школа в "красной" зоне может через некоторое время снова заработать в обычном режиме.