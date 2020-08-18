В Украине хотят изменить условия обучения во время карантина

Министерство здравоохранения планирует изменить рекомендации по работе школ в условиях карантина.

Изменения коснутся режима обучения и условий работы учителей в классах, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на конференции, сообщает hromadske.

Известно, что 30 июля 2020 года Минздрав обнародовал утвержденные Ляшко рекомендации по организации учебного процесса с 1 сентября. Произошло это еще до того, как в Украине изменили правила карантина, поделив территорию на 4 зоны по уровню эпидемиологической опасности.

Самый высокий уровень эпидемиологической опасности — в "красной" зоне, поэтому там все учебные заведения вообще не будут открывать, отметил главный санврач. А вот на остальной территории они будут работать.

"Мы понимаем, если будут некоторые школы в "красной" зоне, то будет введено онлайн-обучение именно на тот период, пока регион будет находиться в "красной" зоне", — уточнил Ляшко.

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То есть в "красной" зоне школьники будут учиться дистанционно — как и во время первых недель карантина в Украине.

Раньше премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что в "красной" зоне школы будут отправлять на карантин, а потом снова открывать — если после просмотра разделения Украины на карантинные зоны "красная" зона станет "оранжевой", "желтой" или "зеленой".

Как известно, пересматривают разделение на зоны каждые 7 дней. В то же время ослабление карантина в "красной", "оранжевой" или "желтой" зонах может произойти не ранее чем через 14 дней. То есть школа в "красной" зоне может через некоторое время снова заработать в обычном режиме.

В свою очередь в "оранжевой" зоне учебные заведения будут запрещать посещать группами в количестве более 20 человек — это решение не касается детсадов, школ, а также учреждений внешкольного и специализированного художественного образования.

Иными словами, школы и детсады будут посещать, как и в обычное время, а вот в учреждениях высшего образования (университеты, институты) должны установить определенные ограничения.

Масочный режим в учебных заведениях тоже ждут перемены. Заходить в школу и не только нужно будет обязательно в маске. Сейчас ее обязательно нужно носить и на уроке, но, по словам Ляшко, эту норму изменят: учителя смогут преподавать, а дети — находиться в классе без маски на лице.

"В "оранжевой зоне" мы дадим рекомендации учителям одевать защитный щиток, который прозрачный и позволяет передавать эмоции, чтобы не нарушать образовательный процесс", — добавил главный санврач.

В то же время Виктор Ляшко объявил лишь о планах Минздрава по изменению рекомендаций. По его словам, решение об этом будет принято на следующей неделе — после конференции ВОЗ и ЮНИСЕФ по образованию в условиях карантина.

"Там (на конференции) также будут рассматриваться вопросы подготовки к новому учебному году в условиях пандемии. Также будут рассматриваться вопросы о том, нужно или не нужно тестировать (на коронавирус) учителей, учеников. Именно по результатам этой глобальной конференции мы оценим целесообразность пересмотра наших рекомендаций", — пояснил главный санврач.

Ранее сообщалось, что украинские школы должны обеспечить соблюдение социальной дистанции и правил гигиены. Педагогам рекомендуют общаться с родителями преимущественно дистанционно, а ученикам с заболеваниями дыхательной и иммунной систем рекомендуется учиться дистанционно или на экстернате. При этом ответственность за соблюдение правил несет руководитель учреждения.