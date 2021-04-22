77% пенсионеров в Украине живут за чертой бедности — Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отмечает, что в 2020 году ее офис получил особо много обращений по поводу оплаты труда и размера пенсий. Об этом она рассказала в интервью "РБК-Украина".

"В 2020 году у нас задолженность по зарплате выросла до 3,13 млрд грн, а была — 2,4 млрд. Три года не заседала комиссия при Кабмине по решению этого вопроса, и только после нашего вмешательства Кабмин создал межведомственную рабочую группу. И только в конце октября она собралась, чтобы как-то решать этот вопрос. Но до его решения еще далеко", — посетовала она.

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Также, по словам омбудсмена, ей приходят жалобы и от граждан, которые не могут прожить на сумму прожиточного минимума, который на сегодня составляет (с 1 декабря 2020 года) 2189 грн.

"77% пенсионеров находятся за чертой гуманитарной бедности. У нас сегодня фактический прожиточный минимум в два раза больше, чем юридический. И поэтому граждане обращаются: как прожить на 2189 грн, если фактически нужно хотя бы 4714 грн", — сказала Денисова.

Напомним при этом, что в 2020 году Пенсионный фонд Украины недополучил 4 млрд грн из-за предоставления льгот физлицам-предпринимателям.

Отметим также, что в январе Денисова сообщила, что обратилась в Конституционный суд с представлением о признании неконституционными отдельных положений законов, касающихся ликвидации и реорганизации больниц в рамках медицинской реформы.