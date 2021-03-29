Пенсионный фонд из-за льгот предпринимателям потерял 4 млрд грн — глава Минсоцполитики

В 2020 году Пенсионный фонд Украины (ПФУ) недополучил 4 млрд грн из-за предоставления льгот физлицам-предпринимателям (ФЛП).

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, для бизнеса ввели новую социальную программу помощи на детей, а также освободили предпринимателей 1 и 2 категории и других самозанятых от уплаты социального взноса.

При этом периоды неуплаты засчитали предпринимателям в страховой стаж.

"Мы сознательно на это шли, зная, что не получаем средства в бюджет Пенсионного фонда. Цена этого вопроса около 4 миллиардов, но не это было главным", — заявила глава Минсоцполитики.

Лазебная отметила, что, поддерживая пенсионеров, власть поддерживает доходы домохозяйств.

"Когда мы таргетировали целевые группы, то увидели, что в 50% домохозяйств проживает хотя бы один пенсионер. Поэтому, поддерживая пенсионеров, мы поддерживаем доходы домохозяйств. Как потом оказалось, к таким же выводам пришли в других странах", — добавила она.

Напомним, 13 мая 2020 года Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает освобождение от налогообложения зарплат некоторых категорий медработников и ФЛП.