Как вернуть ошибочно уплаченные налоги

Возврат ошибочно уплаченных сумм денежных обязательств и пени осуществляется исключительно на основании заявления налогоплательщика, поданного в территориальный орган Государственной налоговой службы по месту учета в течение 1095 дней со дня его возникновения.

Об этом сообщает Центральное межрегиональное управление Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками.

Отмечается, что заявление о возврате ошибочно и/или излишне уплаченных денежных обязательств и пени может быть подано плательщиком в территориальный орган ГНС по месту учета ошибочно уплаченных средств, в электронной форме (код формы J1302002 – для юридических лиц, F1302002 – для физических лиц ) с помощью средств информационно-коммуникационных систем (в том числе через "Электронный кабинет налогоплательщика").

В заявлении плательщик отмечает название ошибочно и/или чрезмерно уплаченного налога, сбора, платежа, его сумму, дату уплаты и реквизиты из платежного документа, по которым средства перечислены в бюджет (код классификации доходов бюджета, бюджетный счет, на который перечислены средства, код ЕГРПОУ территориального органа Казначейства, на имя которого открыт счет).

Кроме того плательщик определяет направление перечисления ошибочно уплаченных возвращаемых средств, а именно: на бюджетный счет для погашения денежного обязательства и/или налогового долга по другим платежам, контроль за взиманием которых возложен на органы ГНС, независимо от вида бюджета.

Актуальные реквизиты счетов для уплаты налогов, сборов, платежей размещены на главной странице официального вебпортала ГНС и на страницах территориальных органов ГНС, а также во вкладке "Состояние расчетов с бюджетом" частной части Электронного кабинета.

Как сообщают в ведомстве, для поиска реквизитов счетов налогоплательщику на официальном вебпортале ГНС в рубрике «Счета для уплаты платежей» необходимо выбрать регион (область или город), к которому относится территориальная община, в которой налогоплательщик находится на налоговом учете и/или совершено ошибочное уплату платежей, в электронном файле "Реквизиты счетов для уплаты налогов, сборов, платежей" формата xls найти соответствующий населенный пункт и вид налога.

Дополнительно к заявлению плательщик может представить копию платежного документа, согласно которому совершено ошибочное перечисление средств в бюджет на неверный бюджетный счет.

"Контролирующий орган не позднее чем за пять рабочих дней до истечения двадцатидневного срока со дня подачи налогоплательщиком заявления готовит электронный вывод о возврате причитающихся сумм средств из соответствующего бюджета или с единого счета и представляет его для выполнения соответствующему органу, осуществляющему казначейское обслуживание бюджетных средств", — отмечают в ГНС.

Напомним, по итогам января-сентября 2024 года наибольшую долю в уплате налогов, сборов и других платежей в сводный бюджет Украины обеспечили перерабатывающая промышленность, оптовая и розничная торговля, оборона.