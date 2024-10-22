"Клуб белого бизнеса". В Украине утвердили порядок формирования перечня добропорядочных налогоплательщиков

Министерство финансов утвердило порядок формирования и обнародования перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, что предусмотрено так называемым законом о " Клубе белого бизнеса ".

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В ведомстве подчеркивают, что этот порядок утвердили во исполнение закона Украины от 18 июня 2024 года № 3813-ІХ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогового администрирования во время военного положения для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства", который называют законом о "Клубе белого бизнеса".

Какие преимущества получат налогоплательщикам из перечня

Отмечается, что в перечень плательщиков с высоким уровнем соблюдения законодательства будут включены юридические лица и физические лица-предприниматели, резиденты " Дія.Сіty ", которые будут отвечать ряду требований и критериев с учетом системы налогообложения (в частности, требованиям к уплате налогов, уровню начисления заработной платы) платы и т.п.).

В Минфине убеждены, что включение в такой перечень станет стимулом для всех налогоплательщиков соблюдать требования налогового законодательства, поскольку такие плательщики будут получать определенные преимущества в налоговом администрировании на время военного положения.

мораторий на документальные проверки, за исключением некоторых видов;

сокращение сроков камеральной и документальной проверок с целью бюджетного возмещения;

сокращение сроков предоставления индивидуальных налоговых консультаций;

за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать, в частности, с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции.

Сообщается, что перечень плательщиков будет обнародован на официальном вебсайте Государственной налоговой службы Украины на 15 рабочих дней со дня его утверждения. Формирование и утверждение Перечня плательщиков будет осуществляться ГНС не позднее последнего рабочего дня марта, мая, августа и ноября.

"Если налогоплательщик подал уведомление об отказе в обнародовании данных, ГНС может не обнародовать в перечне информацию о нем", — отмечают в Минфине.

В ведомстве добавляют, что налогоплательщик будет исключен из указанного перечня, если контролирующий орган выявит факт наличия гражданства государства РФ у налогоплательщика или его участников, конечных бенефициарных собственников налогоплательщика лиц, местожительством которых является РФ, решений о применении специальных экономических санкций и т.п.

В Минфине считают, что введение Порядка должно положительно повлиять на экономику страны, поскольку он поощряет предприятия к легальной деятельности, уменьшает теневую экономику и повышает уровень поступлений в бюджет.

Особое место для избранных

Компании и предприниматели, которые придерживаются законодательства и платят многое в госбюджет, лишатся налоговых проверок. Впрочем, выполнить эти условия смогут далеко не все налогоплательщики, пугающие бизнес и эксперты.

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев прогнозирует, что в состав этого клуба войдут около 5 тысяч налогоплательщиков, а внимание со стороны Государственной налоговой службы (ГНС) к ним будет минимальным.

В то же время, со стороны экспертов есть опасения, что к компаниям, которые не попадут в "клуб", налоговики будут относиться предвзято, что создаст у таких налогоплательщиков проблемы и приведет к необоснованным проверкам и давлению. Детальнее об этом читайте в материале Delo.ua.