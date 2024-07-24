Зеленский подписал закон о "клубе белого бизнеса": что это даст предпринимателям

24 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о " клубе белого бизнеса ", который вводит новые условия для предпринимателей, соблюдающих налоговое законодательство на высоком уровне.

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады и инициатор закона Даниил Гетманцев.

Основные положения закона

Закон предусматривает создание Перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства. В него войдут юридические лица и физические лица-предприниматели, а также резиденты Действие.

Гетманцев рассказал, что суть закона в том, что если предприниматель отвечает простым и прозрачным критериям относительно уровня уплаты налогов выше среднего по отрасли и выше среднего уровня зарплаты, налоговый контроль в виде проверок за ним не осуществляется.

Какие преимущества будут предоставляться налогоплательщикам из перечня

Налогоплательщики, включенные в перечень, будут получать следующие преимущества:

мораторий на документальные проверки;

сокращение сроков камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения – 5 календарных дней;

индивидуальные налоговые консультации в течение 5 календарных дней;

за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать в том числе с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции;

налогоплательщик по своему запросу в пятидневный срок имеет право получить сведения об имеющейся у контролирующего органа налоговой информации, которая может свидетельствовать о налоговых рисках в деятельности налогоплательщика, а также консультацию по устранению таких рисков.

Гетманцев подчеркнул, что государство и белый бизнес являются союзниками по борьбе с теневой экономикой и коррупцией. По его словам, закон направлен на эффективное сотрудничество в преодолении теневых схем и коррупции, подчеркнув важность общих шагов в этом процессе.

Он добавил, что из акон о "клубе белого бизнеса" цель улучшить налоговое администрирование и поддержать прозрачный бизнес в Украине, что является ключевым шагом в борьбе с теневой экономикой и коррупцией.

Напомним, 24 апреля Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о "клубе белого бизнеса" № 11084, которым предлагается создать перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании.

18 июня ВРприняла его во втором чтении.

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