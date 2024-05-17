Украинские компании в "клубе белого бизнеса" получат ряд преференций - Гетманцев

Если украинский бизнес будет платить налоги и зарплату больше среднего показателя по отрасли, а также не будет иметь налоговых долгов и других вопросов от налоговых органов, такие компании не будут попадать под документальные проверки и получают другие преференции. Так прокомментировал обсуждение законопроекта №11084 глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев во время встречи FutureTech от бизнес-союза Дія.City United.

Как рассказал Даниил Гетьманцев, идея создания "клуба белого бизнеса" состоит в следующем. Добросовестная украинская компания должна отвечать трем критериям:

Бизнес должен платить налоги больше, чем средний показатель по отрасли, то есть по конкурентам. Речь идет о НДС и налоге на прибыль.

Компания платит сотрудникам зарплату больше, чем в среднем по отрасли и по региону.

Бизнес не имеет налоговых долгов или других вопросов, например, посредством несвоевременной подачи отчетности.

Если бизнес будет отвечать этим трем критериям, компания сможет получить ряд преференций. Например, в виде:

отсутствия документальных проверок,

быстрого возмещения НДС в течение 5 дней, а не 40,

индивидуальных консультаций от налоговой и т.п.

"В результате не будет дополнительных налоговых или неналоговых обременений", – сказал Гетманцев.

Нардеп отметил, что в "клуб белого бизнеса" может попасть любой бизнес, ведь критерии прозрачны – их могут посчитать и предприниматели, и налоговые органы.

По его словам, идея создания такого клуба обсуждалась у президента Владимира Зеленского, а еще раньше она была представлена бизнесом.

"Это идея была от тех, кто хочет формального признания как добросовестный плательщик, который хочет не иметь дополнительных механизмов контроля относительно себя как добросовестный плательщик и хочет понимать правила игры", - сказал Гетманцев.

При этом хотя законопроект уже принят в первом чтении, документ может совершенствоваться. В частности, для этого проводятся обсуждения с бизнес ассоциациями, отмечает Гетманцев.

"Мы абсолютно не настаиваем именно на этом перечне критериев. Это разработали в дискуссиях. Если есть предложения, мы готовы их рассматривать", – сказал народный депутат.

В свою очередь, СЕО Diia.City United Наталья Никольская во время FutureTech отметила, что бизнес с осторожностью относится к идее запуска "клуба белого бизнеса". В частности, украинские компании опасаются, что если не попадут в клуб, они получат сильное фискальное давление.

"На них переместится больше внимания от налоговиков. Но не все компании могут попасть в клуб по разным причинам: кто начинает новую деятельность, кто трансформируется и т.д.", - сказала Никольская.

Гетманцев прокомментировал сомнения компаний следующим образом: налоговая всегда может проверить компанию и понять причины, почему она не дотягивает до уровня клуба, после этого бизнес продолжит работать дальше.

Как был принят законопроект №11084 в первом чтении

Редакция Delo.ua уже писала , что в конце апреля Верховная Рада одобрила законопроект о "клубе белого бизнеса" №11084, которым предлагается создать перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

Он пояснил, что если предприниматель отвечает простым и прозрачным критериям уровня уплаты налогов выше среднего по отрасли и выше средних по отрасли уровня заработной платы, налоговый контроль в виде проверок за ним не осуществляется.

Законопроект за основу поддержали 270 народных депутатов.

Проектом закона предусматривается:

расширение содержания понятия "налоговый риск" и введение термина "комплаенс (управление налоговыми рисками)";

введение перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения;



в перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства будут ежеквартально включаться юридические лица и физические лица-предприниматели, которые будут отвечать ряду требований и критериев (в частности, требования к уплате налогов, требования к уровню начисления заработной платы и т.п.);



ведение перечня будет обеспечивать Государственная налоговая служба Украины, а информацию о включении плательщик будет получать через электронный кабинет.



Как сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, перечень "белого бизнеса" будет пересматриваться ежеквартально.