Українські компанії у "клубі білого бізнесу" отримають ряд преференцій - Гетманцев

Якщо український бізнес сплачуватиме податки та зарплату більше, ніж середній показник по галузі, а також не матиме податкових боргів та інших питань від податкових органів, такі компанії не потраплятимуть під документальні перевірки та отримують інші преференції. Так прокоментував обговорення законопроєкту №11084 голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев під час зустрічі FutureTech від бізнес-спілки Дія.City United.

Як розповів Данило Гетьманцев, ідея створення "клубу білого бізнеса" полягає в наступному. Добросовісна українська компанія має відповідати трьом критеріям:

Бізнес має сплачувати податки більше, ніж середній показник по галузі, тобто, по конкурентах. Мова йде про ПДВ та податок на прибуток.

Компанія платить співробітникам зарплату більшу, ніж в середньому по галузі і по регіону.

Бізнес немає податкових боргів чи інших питань, наприклад, у вигляді несвоєчасної подачі звітності.

Якщо бізнес відповідатиме цим трьом критеріям, компанія зможе отримати ряд преференцій. Наприклад, у вигляді:

відсутності документальних перевірок,

швидкого відшкодування ПДВ протягом 5 днів, а не 40,

індивідуальних консультацій від податкової тощо.

"В результаті не буде додаткових податкових чи неподаткових обтяжень", - сказав Гетманцев.

Нардеп зазначив, що до "клубу білого бізнесу" може потрапити будь-який бізнес, адже критерії прозорі – їх можуть порахувати й підприємці, й податкові органи.

За його словами, ідея створення такого клубу обговорювалася у президента Володимира Зеленського, а ще раніше вона була подана бізнесом.

"Це ідея була від тих, хто хоче формального визнання як добросовісний платник, який хоче не мати додаткових механізмів контролю щодо себе як добросовісний платник, і хоче розуміти правила гри", - сказав Гетманцев.

При цьому хоча законопроєкт вже було прийнято в першому читанні, документ може вдосконалюватися. Зокрема, для цього проводяться обговорення із бізнес-асоціаціями, зазначає Гетманцев.

"Ми абсолютно не наполягаємо саме на цьому переліку критеріїв. Це розробили в дискусіях. Якщо є пропозиції, ми готові їх розглядати", - сказав народний депутат.

Своєю чергою, СЕО Diia.City United Наталія Микольська під час FutureTech зазначила, що бізнес з обережністю відноситься до ідеї запуску "клубу білого бізнесу". Зокрема, українські компанії бояться, що якщо не попадуть в клуб, вони отримають сильний фіскальний тиск.

"На них переміститься більше уваги від податківців. Але не всі компанії можуть потрапити в клуб за різних причин: хтось починає нову діяльність, хтось трансформується тощо", - сказала Микольська.

Гетманцев прокоментував сумніві компаній так: податкова завжди може перевірити компанію та зрозуміти причини, чому вона не дотягує до рівня клубу, після цього бізнес продовжить працювати далі.

Як було прийнято законопроєкт №11084 в першому читанні

Редакція Delo.ua вже писала, що наприкінці квітня Верховна Рада схвалила законопроєкт про "клуб білого бізнесу" №11084, яким пропонується створити перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, що користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк.

Він пояснив, що якщо підприємець відповідає простим та прозорим критеріям щодо рівня сплати податків вище середнього по галузі та вищий за середні по галузі рівень заробітної плати, податковий контроль у вигляді перевірок за ним не здійснюється.

Законопроєкт за основу підтримали 270 народних депутатів.

Проєктом закону передбачається:

розширення змісту поняття "податковий ризик" та запровадження терміну "комплаєнс (управління податковими ризиками)";

запровадження переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану;



до переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства щоквартально включатимуться юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв (зокрема, вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо);



ведення переліку забезпечуватиме Державна податкова служба України, а інформацію про включення платник отримуватиме через електронний кабінет.



Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, перелік "білого бізнесу" буде переглядатися щокварталу.