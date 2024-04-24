Верховна Рада схвалила законопроєкт про "клуб білого бізнесу" №11084, яким пропонується створити перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, що користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк.

Він пояснив, що якщо підприємець відповідає простим та прозорим критеріям щодо рівня сплати податків вище середнього по галузі та вищий за середні по галузі рівень заробітної плати, податковий контроль у вигляді перевірок за ним не здійснюється.

"Маю честь бути співавтором закону. Це те що просило багато бізнес-асоціацій. Виконуємо обіцянку", - додав нардеп.

Законопроєкт за основу підтримали 270 народних депутатів.

Що передбачає законопроєкт

Проєктом закону передбачається:

розширення змісту поняття "податковий ризик" та запровадження терміну "комплаєнс (управління податковими ризиками)";

запровадження переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану;

до переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства щоквартально включатимуться юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв (зокрема, вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо);

ведення переліку забезпечуватиме Державна податкова служба України, а інформацію про включення платник отримуватиме через електронний кабінет.

Які переваги надаватимуться платникам податків із Переліку

Платники податків, включені до Переліку, отримуватимуть такі переваги:

мораторій на документальні перевірки;

скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування – 5 календарних днів;

індивідуальні податкові консультації протягом 5 календарних днів;

за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції;

платник податків на свій запит у п’ятиденний строк має право отримати відомості про наявну у контролюючого органу податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності платника податків, а також консультацію щодо усунення таких ризиків.

Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, перелік "білого бізнесу" буде переглядатися щокварталу.

Раніше повідомлялося, що уряд та представники українського бізнесу підписали заяву про поглиблення співпраці між державою і підприємцями для покращення бізнес-клімату в Україні.

Також уряд разом з представниками бізнесу вирішили сформувати ще один механізм - Раду з підтримки підприємництва, до складу якої і увійдуть представники бізнесу.

Нагадаємо, що на порталі Дія.Бізнес з’явилася Рамка підприємницьких компетенцій - документ, адаптований під глобальні виклики та технологічні тренди малого й середнього бізнесу в Україні. Він допомагає наблизити умови та принципи роботи українських підприємців до стандартів ЄС.