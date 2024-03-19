56% українців не вважають тиском кримінальні справи проти бізнесу та підприємців, - опитування

Лише 30% українців вважають, що гучні кримінальні справи проти бізнесу є необґрунтованим тиском. Натомість 56% опитаних переконані, що це є свідченням спроб боротися з порушенням бізнесом законів України.

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Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Зазначається, що за останній період в Україні був ряд резонансних випадків, коли правоохоронні органи розслідували нібито порушення законів певними компаніями та бізнесменами (наприклад, ухилення від сплати податків чи незаконне заволодіння землею тощо).

Саме тому соціологи вирішили з’ясувати, а як у цілому українці сприймають ці розслідування та яке загальне враження у них складається. У КМІС підкреслюють, що запитували виключно думку звичайних громадян (вочевидь, якби опитування проводилося лише серед бізнес-спільноти або серед представників правоохоронних органів чи державних інституцій, то результати були би іншими).

Отже, трохи більше половини українців – 56% – вважають, що ці справи є свідченням спроб боротися з порушенням бізнесом законів України. Сприймають ці справи як тиск на бізнес – 30% опитаних. Решта 14% не змогли визначитися із своєю думкою.

Як зауважують у КМІС, ситуація у всіх регіонах досить подібна і всюди трохи більше половини вважають розслідування діяльності компаній та бізнесменів спробами боротися з порушеннями.

"В Україні у багатьох людей сформувалося стійке негативне сприйняття бізнесу через асоціацію з корупцією та впливом на політиків і державних діячів. Українці можуть мати позитивне ставлення до «великого бізнесу», але ненавидіти – «олігархів». Разом з цим окремі складові правоохоронної системи також викликають різку критику та недовіру. Зокрема, у грудні 2023 року лише 9% українців довіряли прокурорам (не довіряли – 64%) і лише 12% довіряли судам (не довіряли – 61%)", - зауважують у КМІС.

Нагадаємо, більше половини українців, а саме 55% , хочуть якомога швидшого покарання корупціонерів, навіть якщо це буде через порушення законів.

Зауважимо, згідно опитування КМІС, 59% українців переконані, що українська влада намагається боротися з корупцією, натомість 34% вважають, що останні гучні справи щодо корупціонерів є свідченням "безнадійної корумпованості України".