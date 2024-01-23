Більше половини українців не довіряють Верховному Суду - опитування

Більше половини українців (60% опитаних) висловили недовіру до Верховного Суду України, в той же час як довіряє цій інстанції лише 22% населення. Відповіді респондентів не залежали від їхнього регіону проживання чи фінансового стану.

Про це йдеться в опитування проведеному Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова.

Згідно з опитуванням, основними причинами недовіри до судової системи респонденти назвали наявність корупції серед суддів, їх безкарність та взаємний захист у правосудді (45%), недостатню чесність суддів (42%), а також їх залежність від політиків та олігархів (41%).

Переважна більшість опитаних (більше 60%) вважає, що ключовими пріоритетами у судовій реформі має бути оновлення кадрового складу та перевірка декларацій суддів із подальшим вирішенням питання про їх залишення на посадах. Менш пріоритетними вважають швидке заповнення вакантних посад у судах (11%) та підвищення заробітної плати та гарантій для суддів (2%).

При цьому, 41% опитаних заявили, що відбір суддів повинен контролюватися міжнародними експертами, тоді як майже чверть (24%) віддають перевагу участі українських представників громадськості у цьому процесі. Найменшу довіру до виконання цієї функції мають українські судді та органи суддівського управління.

Нагадаємо, згідно опитування КМІС, 59% українців переконані, що українська влада намагається боротися з корупцією, натомість 34% вважають, що останні гучні справи щодо корупціонерів є свідченням "безнадійної корумпованості України".

Опитування проводилося фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова з 8 по 15 грудня 2023 року за ініціативою Фонду DEJURE.