Більшість українців вимагають швидкого покарання корупціонерів навіть з порушенням законів, - опитування

Більше половини українців, а саме 55% , хочуть якомога швидшого покарання корупціонерів, навіть якщо це буде через порушення законів.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Як зауважують соціологи, після широкомасштабної війни проблема №1 для українців – корупція.

Тому у грудні 2023 року КМІС провів опитування, запитавши українців, як саме потрібно карати корупціонерів.

Так, більше половини респондентів – 55% – хочуть якомога швидшого покарання корупціонерів, навіть якщо це буде через порушення законів.

Натомість 42% українців вважають, що треба карати за законом, навіть якщо це займе багато часу. Решта 3% не визначилися зі своїм поглядом.

Як підкреслюють соціологи, чим менше респонденти довіряють судам, тим більше вимога карати якомога швидше навіть з порушенням закону.

Так, серед респондентів, які довіряють судам, 41% говорять про потреба якомога швидшого покарання. У той же час серед респондентів, які не довіряють судам, таких уже 63%. Подібна тенденція простежується і щодо довіри поліції.

Разом з цим протилежна тенденція у випадку довіри президенту. У цьому випадку більше наполягають на якомога швидшому покаранні ті, хто довіряють президенту

У всіх регіонах, крім Сходу, переважає прагнення якомога швидшого покарання корупціонерів. На Сході думки розділилися рівно навпіл.

"Корупція лишається одним із найбільших подразників в українському суспільстві. На тлі критично низької довіри судам і прокуратурі все більше українців не будуть бачити легальних шляхів досягнення справедливості. Кожна наступна гучна корупційна справа буде сприйматися ще більш емоційно. Ми вже бачимо, що більшість українців вимагають покарання корупціонерів навіть з порушенням законів. Насправді це є тривожною тенденцією, оскільки входить у суперечність з розбудовою сучасної європейської правової держави", - коментують у КМІС.

Нагадаємо, згідно опитування КМІС, 59% українців переконані, що українська влада намагається боротися з корупцією, натомість 34% вважають, що останні гучні справи щодо корупціонерів є свідченням "безнадійної корумпованості України".