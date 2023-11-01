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Суспільство
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Корупція та низькі зарплати: які ключові проблеми українців окрім війни, - опитування

гроші
Фото: Depositphotos

Найбільшою проблемою для українців є війна, за нею йдуть корупція та низькі зарплати й пенсії.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Найбільшою проблемою є корупція

Як наголосили соціологи, війна, безумовно, є найбільшою проблемою України та її громадян. 

"Проте якщо запитувати, які проблеми поза війною найбільше турбують українців, то серед зазначеного переліку 63% говорять про корупцію. Друга топ-проблема – низькі зарплати та пенсії. Інші важливі проблеми: високі комунальні тарифи, демографічні ризики та безробіття", - наголосили у КМІС.

Фото 2 — Корупція та низькі зарплати: які ключові проблеми українців окрім війни, - опитування

Соціологи констатують, що у всіх регіонах найбільше респондентів говорять про корупцію та низькі зарплати/пенсії.  

Фото 3 — Корупція та низькі зарплати: які ключові проблеми українців окрім війни, - опитування

Хто має боротися з корупцією

54% опитаних переконані, що боротися з корупцією насамперед мають нові антикорупційні органи, створені після 2014 року. Водночас досить багато респондентів також говорять про президента/Офіс президента (43%) і умовно «старі» правоохоронні органи, як-от поліція, СБУ, прокуратура.

Проактивної діяльності від нової антикорупційної інфраструктури очікують мешканці усіх регіонів.

Фото 4 — Корупція та низькі зарплати: які ключові проблеми українців окрім війни, - опитування

"Корупція лишається потужним тригером для українців і, крім Перемоги, українці хочуть ефективної боротьби з корупцією. Результати цього опитування ще раз засвідчують увагу, яке населення приділяє корупції. Прикметно, що питання власного добробуту (як-от пенсії / зарплати, безробіття чи тарифи) менше турбує населення, ніж несправедливість через корупцію", - коментують соціологи.

Нагадаємо, згідно опитування КМІС, 59% українців переконані, що українська влада намагається боротися з корупцією, натомість 34% вважають, що останні гучні справи щодо корупціонерів є свідченням "безнадійної корумпованості України". 

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Світлана Манько