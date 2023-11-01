Коррупция и низкие зарплаты: какие ключевые проблемы украинцев кроме войны - опрос

Наибольшей проблемой для украинцев есть война, за ней идут коррупция и низкие зарплаты и пенсии.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Наибольшей проблемой является коррупция

Как подчеркнули социологи, война, безусловно, является самой большой проблемой Украины и ее граждан.

"Однако если спрашивать, какие проблемы вне войны больше всего беспокоят украинцев, то среди указанного перечня 63% говорят о коррупции. Вторая топ-проблема – низкие зарплаты и пенсии. Другие важные проблемы: высокие коммунальные тарифы, демографические риски и безработица", - отметили в КМИС.

Социологи констатируют, что во всех регионах больше всего респондентов говорят о коррупции и низких зарплатах/пенсиях.

Кто должен бороться с коррупцией

54% опрошенных убеждены, что бороться с коррупцией, прежде всего, имеют новые антикоррупционные органы, созданные после 2014 года. В то же время довольно много респондентов также говорят о президенте/Офисе президента (43%) и условно «старых» правоохранительных органах, таких как полиция, СБУ, прокуратура.

Об активной деятельности от новой антикоррупционной инфраструктуры ожидают жители всех регионов.

"Коррупция остается мощным триггером для украинцев и, кроме Победы, украинцы хотят эффективной борьбы с коррупцией. Результаты этого опроса еще раз свидетельствуют о том, какое население уделяет коррупции. Примечательно, что вопрос собственного благосостояния (например, пенсии/зарплаты, безработица или тарифы) меньше беспокоит население, чем несправедливость из-за коррупции", – комментируют социологи.

Напомним, согласно опросу КМИС, 59% украинцев убеждены, что украинские власти пытаются бороться с коррупцией, 34% считают, что последние громкие дела в отношении коррупционеров являются свидетельством "безнадежной коррумпированности Украины".

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