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Общество
Дата публикации

Коррупция и низкие зарплаты: какие ключевые проблемы украинцев кроме войны - опрос

деньги
Фото: Depositphotos

Наибольшей проблемой для украинцев есть война, за ней идут коррупция и низкие зарплаты и пенсии.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Наибольшей проблемой является коррупция

Как подчеркнули социологи, война, безусловно, является самой большой проблемой Украины и ее граждан.

"Однако если спрашивать, какие проблемы вне войны больше всего беспокоят украинцев, то среди указанного перечня 63% говорят о коррупции. Вторая топ-проблема – низкие зарплаты и пенсии. Другие важные проблемы: высокие коммунальные тарифы, демографические риски и безработица", - отметили в КМИС.

Фото 2 — Коррупция и низкие зарплаты: какие ключевые проблемы украинцев кроме войны - опрос

Социологи констатируют, что во всех регионах больше всего респондентов говорят о коррупции и низких зарплатах/пенсиях.

Фото 3 — Коррупция и низкие зарплаты: какие ключевые проблемы украинцев кроме войны - опрос

Кто должен бороться с коррупцией

54% опрошенных убеждены, что бороться с коррупцией, прежде всего, имеют новые антикоррупционные органы, созданные после 2014 года. В то же время довольно много респондентов также говорят о президенте/Офисе президента (43%) и условно «старых» правоохранительных органах, таких как полиция, СБУ, прокуратура.

Об активной деятельности от новой антикоррупционной инфраструктуры ожидают жители всех регионов.

Фото 4 — Коррупция и низкие зарплаты: какие ключевые проблемы украинцев кроме войны - опрос

"Коррупция остается мощным триггером для украинцев и, кроме Победы, украинцы хотят эффективной борьбы с коррупцией. Результаты этого опроса еще раз свидетельствуют о том, какое население уделяет коррупции. Примечательно, что вопрос собственного благосостояния (например, пенсии/зарплаты, безработица или тарифы) меньше беспокоит население, чем несправедливость из-за коррупции", – комментируют социологи.

Напомним, согласно опросу КМИС, 59% украинцев убеждены, что украинские власти пытаются бороться с коррупцией, 34% считают, что последние громкие дела в отношении коррупционеров являются свидетельством "безнадежной коррумпированности Украины".

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Светлана Манько