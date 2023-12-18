Українці стали менше довіряти всім правлячим інституціям: який рівень підтримки Зеленського та Залужного

В Україні за рік упав рівень довіри до всіх правлячих інституцій, окрім ЗСУ. Число українців, які не довіряють президенту, зросло з 5% до 18%, довіра до Верховної Ради знизилася більш ніж наполовину.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Як зазначають соціологи, порівняно з груднем 2022 року серед українців зростає критика органів влади.

Зокрема, частка тих, хто довіряє Верховній Раді, знизилася з 35% до 15%, а частка тих, хто не довіряє – зросла з 34% до 61%.

Довіра Уряду знизилася з 52% до 26%, недовіра – зросла з 19% до 44%.

Наразі 62% опитаних довіряють президенту, а не довіряють – 18%. У грудні 2022 року 84% довіряли президенту, не довіряли – 5%.

"Відповідно, якщо баланс довіри-недовіри у грудні 2022 року для президента становив +80%, то зараз він становить +42%. Тобто, з одного боку, бачимо суттєве зниження, але, з іншого боку, він лишається однозначно позитивним із значним переважанням тих, хто довіряє президенту, порівняно з тими, хто йому не довіряє", - підкреслюють у КМІС.

Абсолютну довіру в суспільстві зберігають Збройні сили – як і в грудні 2022 року, так і зараз 96% довіряють ЗСУ. Крім цього, 88% українців довіряють головнокомандувачу Валерію Залужному (не довіряють – лише 4%).

"Більшість українців – 59% – водночас довіряють і президенту, і головнокомандувачу. Частка українців, які мають поляризовані погляди, є досить невеликою. Так, лише 14% довіряють Залужному і при цьому не довіряють президенту, і лише 1% довіряють президенту, але не довіряють Залужному", - констатують в КМІС.

Там додають, що трохи знизилася довіра до СБУ, проте наразі більшість українців довіряють їй – 58% проти 16%, які не довіряють (у грудні 2022 року 63% довіряли СБУ, не довіряли – 9%).

Водночас більш істотно знизилася довіра до Нацполіції – з 58% у грудні 2022 року до 41% зараз (недовіра зросла з 14% до 29%).

Крім того, критично низькою із значним погіршенням порівняно з минулим роком є довіра судам і прокурорам.Лише 12% українців довіряють судам і лише 9% довіряють прокурорам. Не довіряють – відповідно, 61% і 64%. У грудні 2022 року судам довіряли 25%, прокурорам – 21%, але більш важливо, що було значно менше (удвічі) тих, хто не довіряв їм.

Натомість в Україні зберігається висока довіра волонтерам – 84% їм довіряють і лише 3% не довіряють (у грудні 2022 року показники була майже ідентичними).

Значно втратили довіру українські ЗМІ, чиї показники довіри повернулися до рівня грудня 2021 року. Так, за останній рік з 57% до 29% стало менше тих, хто довіряє українським ЗМІ (натомість з 14% до 40% стало більше тих, хто не довіряє їм).

Крім цього, стабільно втрачає довіру громадськості Церква. Між груднем 2021 і груднем 2022 року довіра Церкві знизилася з 51% до 44%, між груднем 2022 року і груднем 2023 року – з 44% до 38%.

"Наростання критики і зниження довіри владі, скоріше за все, є наслідком, з одного боку, несправджених очікувань на цей рік та, з іншого боку, претензіями щодо ефективності та прозорості діяльності. Принципово важливим результатом є те, що в Україні 59% українців водночас довіряють і президенту, і головнокомандувачу. Українці вимагають єдності і тому дії окремих представників влади зі спроб дискредитації головнокомандувача викликають різке несприйняття в суспільстві. Як ми бачимо, українці у своїй більшості мудро довіряють і президенту, і головнокомандувачу", - підкреслюють соціологи.

Зауважимо, 70% українців вважають важливим критикувати можливі хибні рішення влади навіть під час війни, а наполягають на уникненні будь-яких суперечок – 25% опитаних.

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