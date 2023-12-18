Украинцы стали меньше доверять всем правящим институтам: какой уровень поддержки Зеленского и Залужного

В Украине за год упал уровень доверия ко всем правящим институтам, кроме ВСУ. Число украинцев, не доверяющих президенту, выросло с 5% до 18%, доверие к Верховной Раде снизилось более чем наполовину.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Как отмечают социологи, по сравнению с декабрем 2022 среди украинцев растет критика органов власти.

В частности, доля доверяющих Верховной Раде снизилась с 35% до 15%, а доля не доверяющих – выросла с 34% до 61%.

Доверие к Правительству снизилось с 52% до 26%, недоверие – выросло с 19% до 44%.

В настоящее время 62% опрошенных доверяют президенту, а не доверяют – 18%. В декабре 2022 года 84% доверяли президенту, не доверяли – 5%.

"Соответственно, если баланс доверия-недоверия в декабре 2022 года для президента составил +80%, то сейчас он составляет +42%. То есть, с одной стороны, мы видим существенное снижение, но, с другой стороны, он остается однозначно положительным со значительным преобладанием тех, кто доверяет президенту по сравнению с теми, кто ему не доверяет", - подчеркивают в КМИС.

Абсолютное доверие в обществе сохраняют Вооруженные силы – как в декабре 2022 года, так и сейчас 96% доверяют ВСУ. Кроме этого, 88% украинцев доверяют главнокомандующему Валерию Залужному (не доверяют – всего 4%).

"Большинство украинцев – 59% – одновременно доверяют и президенту, и главнокомандующему. Доля украинцев, имеющих поляризованные взгляды, довольно невелика. Так, только 14% доверяют Залужному и при этом не доверяют президенту, и только 1% доверяют президенту, но не доверяют Залужному", - констатируют в КМИС.

Там добавляют, что немного снизилось доверие к СБУ, однако сейчас большинство украинцев доверяют ей – 58% против 16%, которые не доверяют (в декабре 2022 года 63% доверяли СБУ, не доверяли – 9%).

В то же время, более существенно снизилось доверие к Нацполиции – с 58% в декабре 2022 года до 41% сейчас (недоверие выросло с 14% до 29%).

Кроме того, критически низкое со значительным ухудшением по сравнению с прошлым годом является доверие судам и прокурорам. Лишь 12% украинцев доверяют судам и только 9% доверяют прокурорам. Не доверяют – соответственно 61% и 64%. В декабре 2022 года судам доверяли 25%, прокурорам – 21%, но более важно, что было гораздо меньше (вдвое) тех, кто не доверял им.

В Украине же сохраняется высокое доверие волонтерам – 84% им доверяют и только 3% не доверяют (в декабре 2022 года показатели были почти идентичными).

Значительно потеряли доверие украинские СМИ, чьи показатели доверия вернулись к уровню декабря 2021 года. Так, за последний год с 57% до 29% стало меньше доверяющих украинским СМИ (с 14% до 40% стало больше тех, кто не доверяет им).

Кроме того, стабильно теряет доверие общественности Церковь. Между декабрем 2021 и декабрем 2022 года доверие Церкви снизилось с 51% до 44%, между декабрем 2022 года и декабрем 2023 года – с 44% до 38%.

"Нарастание критики и снижение доверия власти, скорее всего, является следствием, с одной стороны, несбывшихся ожиданий на этот год и, с другой стороны, претензиями относительно эффективности и прозрачности деятельности. Принципиально важным результатом является то, что в Украине 59% украинцев одновременно доверяют и президенту, и главнокомандующему. Украинцы требуют единства и поэтому действия отдельных представителей власти по попыткам дискредитации главнокомандующего вызывают резкое неприятие в обществе. Как мы видим, украинцы в большинстве своем мудро доверяют и президенту, и главнокомандующему", - подчеркивают социологи.

Заметим, 70% украинцев считают важным критиковать возможные ошибочные решения власти даже во время войны, а настаивают на избегании каких-либо споров – 25% опрошенных.

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