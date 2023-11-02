Украинцы кардинально изменили мнение о целесообразности критики власти, - опрос

70% украинцев считают важным критиковать возможные ложные решения власти даже во время войны, а настаивают на избегании каких-либо споров – 25% опрошенных.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

"Среди украинцев безусловным является запрос на единение и избегание внутренних распрей (в частности, поэтому 81% украинцев выступают против проведения выборов сейчас ). Однако открыт вопрос, насколько допустимы вообще критика власти в условиях военного времени - может ли иметь место конструктивная критика, или вообще все споры воспринимаются как ослабление страны?", - отмечают социологи.

Так, в мае 2022 года (в начале вторжения) большинство украинцев предпочитали избегать вообще любых споров. Тогда 68% считали, что все споры должны быть отложены, а настаивали на допустимости критики – 26%.

Теперь, в октябре 2023 года ситуация стала диаметрально противоположной: теперь 70% украинцев считают важным критиковать возможные ошибочные решения власть, а настаивают на избежании любых споров – 25%.

При этом за критику власти выступают жители всех регионов Украины, отметили социологи.

"Очевидно, наибольшим фактором таких изменений настроений, когда 70% уже считают целесообразной критику, есть вопросы коррупции и украинцы не хотят замалчивать ее. Вместе с этим, 59% все-таки видят положительные сдвиги в борьбе с коррупцией, и важно, чтобы население действительно видело результаты и верило в эффективную борьбу. Приоритетом остается Победа. Соответственно, этот вопрос отражает в большей степени целесообразность именно конструктивной критики возможных ложных действий власти", - комментируют результаты опроса в КМИС.

Заметим, как свидетельствуют данные опроса КМИС, в период с мая 2022 по октябрь 2023 процент людей, которые считают, что Украина движется в правильном направлении, снизился с 68% до 60%.

Также социологи выявили снижение доверия к институциям центральной власти: с 91% до 76% стало меньше доверяющих президенту, с 74% до 39% – правительства, с 58% до 21% – парламента.