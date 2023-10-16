Верят ли украинцы в раскол во власти, ее готовность к компромиссам с РФ и усталость Запада, - данные опросы

Большинство украинцев не разделяют нарративы, которые пытаются насадить агенты российского влияния. Только 10% украинцев сейчас верят, что между политическим и военным руководством существует серьезный конфликт.

Об этом говорится в результатах всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 29 сентября по 9 октября.

Социологи изучали, насколько украинцы восприимчивы к нарративам "раскола" и задавали респондентам вопросы относительно таких возможных "линий раскола", а именно:

"Существует серьезный конфликт между политическим и военным руководством Украины";

"Власти Украины готовы пойти на неприемлемые компромиссы с Россией";

"Запад устал от Украины и хочет, чтобы Украина договаривалась с Россией".

Как отмечают в КМИС, только 10% украинцев сейчас верят, что между политическим и военным руководством существует серьезный конфликт, и доля таких респондентов с сентября по декабрь снизилась с 14% до 10%.

С 71% до 77% стало больше тех, кто убежден, что политическое руководство Украины и военное командование действуют слаженно как одна команда с общей целью победить в войне.

"Между сентябрем и декабрем стало немного больше тех, кто считает, что власти готовы пойти на неприемлемые компромиссы с Россией (с 5% до 7%), но при этом все равно абсолютное большинство (84%) украинцев сохраняют убежденность, что власти не собираются и не пойдут на неприемлемые компромиссы с Россией (в сентябре было 87%)", – подчеркнули в КМИС.

Также 15% украинцев верят, что Запад устает от Украины и хочет, чтобы Украина вела переговоры с Россией (столько же было в сентябре). В то же время с 73% до 76% стало больше тех, кто считает, что Запад продолжает оказывать поддержку Украины и ожидает завершения войны на приемлемых для Украины условиях.

Как отмечают социологи, практически во всех регионах абсолютное большинство оптимистично оценивают слаженность действий военно-политического руководства, приверженность власти бескомпромиссному сопротивлению и продолжение поддержки Западом.

"Сейчас мы видим довольно оптимистическую картину, что абсолютное большинство украинцев сплоченно отвергают бессмысленные российские нарративы. Особенно важно региональное единство, потому что до самого полномасштабного вторжения сохранялась ощутимая региональная дифференциация по разным взглядам (что активно использовалось россиянами), но активно использовалось россиянами", Восток и Запад вместе", - подчеркивают в КМИС.

Напомним, подавляющее большинство украинцев считают, что Украина должна стать членом НАТО. Респонденты настаивают на вступлении в альянс и не удовлетворяются только гарантиями безопасности.