Чи вірять українці у розкол у владі, її готовність до компромісів із РФ і втому Заходу, - дані опитування

Більшість українців не поділяють наративи, які намагаються насадити агенти російського впливу. Лише 10% українців зараз вірять, що між політичним та військовим керівництвом існує серйозний конфлікт.

Про це йдеться в результатах всеукраїнського опитування громадської думки, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) із 29 вересня до 9 жовтня.

Соціологи вивчали, наскільки українці сприйнятливі до наративів "розколу". та ставили респондентам запитання щодо таких можливих "ліній розколу", а саме:

"Існує серйозний конфлікт між політичним та військовим керівництвом України";

"Влада України готова піти на неприйнятні компроміси з росією";

"Захід втомився від України і хоче, щоб Україна домовлялася з росією".

Як зауважують у КМІС, лише 10% українців зараз вірять, що між політичним та військовим керівництвом існує серйозний конфлікт, і частка таких респондентів з вересня до грудня знизилася з 14% до 10%.

Натомість з 71% до 77% стало більше тих, хто переконаний, що політичне керівництво України та військове командування діють злагоджено як одна команда із спільною метою перемогти у війні.

"Між вереснем і груднем стало трохи більше тих, хто вважає, що влада готова піти на неприйнятні компроміси з Росією (з 5% до 7%), але при цьому все одно абсолютна більшість (84%) українців зберігають переконаність, що влада не збирається і не піде на неприйнятні компроміси з Росією (у вересні було 87%)", - підкреслили у КМІС.

Також лише 15% українців вірять, що Захід втомлюється від України та хоче, щоб Україна вела перемовини з Росією (стільки ж було у вересні). Водночас з 73% до 76% стало більше тих, хто вважає, що Захід продовжує надавати підтримку України і очікує завершення війни на прийнятних для України умовах.

Як наголошують соціологи, практично у всіх регіонах абсолютна більшість оптимістично оцінюють злагодженість дій військово-політичного керівництва, прихильність влади до безкомпромісного опору і продовження підтримки Заходом.

"Наразі ми бачимо досить оптимістичну картину, що абсолютна більшість українців згуртовано відкидають безглузді російські наративи. Особливо важливою є регіональна єдність, тому що до самого повномасштабного вторгнення зберігалася відчутна регіональна диференціація за різним поглядами (що активно використовувалося росіянами), але наразі очевидно правдивим є "Схід і Захід разом"", - підкреслюють у КМІС.

Нагадаємо, переважна більшість українців вважають, що Україна повинна стати членом НАТО. Респонденти наполягають на вступі до альянсу і не задовольняються лише гарантіями безпеки.