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Історична прірва. В Україні залишилося менше 5% прихильників Сталіна, а в Росії стало більше 60% - опитування (ІНФОГРАФІКА)
У 2023 році в Україні майже не залишилося тих, хто позитивно ставиться до радянського диктатора Йосипа Сталіна. Водночас на території країни-агресора Росії його популярність тільки зростає.
Про це свідчать результати опитування КМІС.
Як зазначають соціологи, до Революції Гідності меншість населення України (23%) мала позитивне ставлення до Сталіна. Хоча водночас негативне ставлення ще не домінувало (37%).
До 2021 року ситуація істотно не змінювалася, хоча загальний тренд був скоріше у сторону зниження частки тих, хто позитивно ставиться до Сталіна.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Після повномасштабного вторгнення громадська думка населення кристалізувалася – улітку 2022 року 64% респондентів негативно ставилися до Сталіна, а частка тих, хто ставився позитивно, становила 5%.
"Станом на 2023 рік 61% респондентів негативно ставляться до Сталіна (деяке зниження за рахунок зростання з 23% до 26% тих, хто має байдуже ставлення), позитивно – лише 4%", - йдеться у повдомленні.
Ставлення до Сталіна по регіонах
Загалом, у всіх регіонах України абсолютна меншість прихильно ставляться до Сталіна (від 1% на Заході до 8% на Сході). Крім цього, у всіх регіонах частка тих, хто негативно ставиться до Сталіна, значно переважає тих, хто ставиться до нього позитивно.
Водночас є все-таки регіональні особливості сприйняття. Якщо на Заході і в Центрі впевнена більшість негативно ставляться до Сталіна, то на Півдні і Сході – близько половини (плюс третина має байдуже ставлення).
Як ставляться до диктатора російськомовні українці
Хоча серед російськомовних жителів України ставлення до Сталіна дещо краще, але фактично серед усіх категорій переважає саме негативне (зокрема, серед російськомовних громадян 50% мають негативне ставлення і лише 5% – позитивне).
Чи є різниця у ставленні до Сталіна за віком
Серед усіх вікових категорій більшість негативно ставляться до Сталіна. Водночас серед більш старших громадян ставлення трохи краще, а серед більш молодих більше тих, хто має байдуже ставлення.
У Росії склалася протилежна ситуація
КМІС наводить дані Левада-центру щодо ставлення жителів Росії до Сталіна, де стрімко зростала прихильність до нього і зараз більшість мають позитивне ставлення.
На території Росії між 2012 і 2023 роками частка тих, хто позитивно сприймає Сталіна, зросла з 28% до 63%.
Навіть серед російської молоді 18-24 років 48% позитивно ставляться до Сталіна (і лише 8% – негативно). Серед же більш старшого населення Росії ставлення до диктатора ще краще.
Історична прірва між українцями і росіянами
Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, ставлення до Сталіна - яскравий ціннісний маркер, який демонструє прірву між українцями і росіянами.
Опитування проводилося протягом 26 травня – 5 червня 2023 року методом телефонних інтерв'ю. Опитано 984 респонденти віком від 18 років і старше, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Помилка такої вибірки не перевищує 3,4%.