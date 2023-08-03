Історична прірва. В Україні залишилося менше 5% прихильників Сталіна, а в Росії стало більше 60% - опитування (ІНФОГРАФІКА)

У 2023 році в Україні майже не залишилося тих, хто позитивно ставиться до радянського диктатора Йосипа Сталіна. Водночас на території країни-агресора Росії його популярність тільки зростає.

Про це свідчать результати опитування КМІС.

Як зазначають соціологи, до Революції Гідності меншість населення України (23%) мала позитивне ставлення до Сталіна. Хоча водночас негативне ставлення ще не домінувало (37%).

До 2021 року ситуація істотно не змінювалася, хоча загальний тренд був скоріше у сторону зниження частки тих, хто позитивно ставиться до Сталіна.

Інфографіка: КМІС

Після повномасштабного вторгнення громадська думка населення кристалізувалася – улітку 2022 року 64% респондентів негативно ставилися до Сталіна, а частка тих, хто ставився позитивно, становила 5%.

"Станом на 2023 рік 61% респондентів негативно ставляться до Сталіна (деяке зниження за рахунок зростання з 23% до 26% тих, хто має байдуже ставлення), позитивно – лише 4%", - йдеться у повдомленні.

Ставлення до Сталіна по регіонах

Загалом, у всіх регіонах України абсолютна меншість прихильно ставляться до Сталіна (від 1% на Заході до 8% на Сході). Крім цього, у всіх регіонах частка тих, хто негативно ставиться до Сталіна, значно переважає тих, хто ставиться до нього позитивно.

Водночас є все-таки регіональні особливості сприйняття. Якщо на Заході і в Центрі впевнена більшість негативно ставляться до Сталіна, то на Півдні і Сході – близько половини (плюс третина має байдуже ставлення).

Інфографіка: КМІС

Як ставляться до диктатора російськомовні українці

Хоча серед російськомовних жителів України ставлення до Сталіна дещо краще, але фактично серед усіх категорій переважає саме негативне (зокрема, серед російськомовних громадян 50% мають негативне ставлення і лише 5% – позитивне).

Інфографіка: КМІС

Чи є різниця у ставленні до Сталіна за віком

Серед усіх вікових категорій більшість негативно ставляться до Сталіна. Водночас серед більш старших громадян ставлення трохи краще, а серед більш молодих більше тих, хто має байдуже ставлення.

Інфографіка: КМІС

У Росії склалася протилежна ситуація

КМІС наводить дані Левада-центру щодо ставлення жителів Росії до Сталіна, де стрімко зростала прихильність до нього і зараз більшість мають позитивне ставлення.

На території Росії між 2012 і 2023 роками частка тих, хто позитивно сприймає Сталіна, зросла з 28% до 63%.

Навіть серед російської молоді 18-24 років 48% позитивно ставляться до Сталіна (і лише 8% – негативно). Серед же більш старшого населення Росії ставлення до диктатора ще краще.

Інфографіка: КМІС

Історична прірва між українцями і росіянами

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, ставлення до Сталіна - яскравий ціннісний маркер, який демонструє прірву між українцями і росіянами.