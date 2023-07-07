Скільки українців під час війни вважають себе щасливими, - опитування

Війна та постійні повітряні тривоги не завадили 70% українців почувати себе щасливими. Цей показник такий же самий, як і до повномасштабного вторгнення РФ.

Про це свідчать дані опитування громадської думки, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) у період із 26 травня до 5 червня 2023 року.

Зазначається, що вже два десятиліття соціологи вивчають настрій українців, оцінюючи рівень їхнього щастя.

“Попередньо до вторгнення у грудні 2021 року, 71% українців відчували себе щасливими, у той час, як 15% – навпаки. Станом на травень 2023 року, попри повномасштабну війну, ситуація майже не змінилася. Сьогодні 70% українців відчувають себе щасливими, проти 16%, які відчувають себе нещасливими”, - зауважують у КМІС.

Як і раніше, зберігається тенденція, що більш щасливі молодші і заможніші респонденти.

Також із заходу до сходу знижується частка тих, хто щасливий (хоча навіть серед респондентів, які до 24 лютого 2022 року жили на сході, більшість вважають себе щасливими).

Окремо соціологи звертають увагу на те, що серед ВПО менше людей вважають себе щасливими – 54% проти 72% серед не-ВПО.

"Самооцінка щастя є одним із важливих суспільних індикаторів самопочуття населення і непрямим індикатором «міцності» на тлі складного воєнного періоду. Тому принципово важливо, що показник щастя практично не змінився і в цілому, і серед окремих категорій населення. Українці попри море труднощів і викликів сьогодення знаходять способи адаптуватися до складної реальності та рухатися вперед", - коментують у КМІС.

Там додають, що результати дослідження виглядають несподіваними, адже як люди можуть продовжувати бути щасливими, коли йде жахлива війна.

"Механізм формування щастя не є простим і лінійним. Наприклад, зростання достатку не завжди призводить до зростання рівня щастя, на який впливають багато факторів, наприклад, поведінка дітей, стосунки з друзями та коханими, тощо. І хоча матеріальні умови життя значно погіршилися і багато людей потерпають від розлуки зі своїми сім’ями, але є фактори, що підвищують рівень щастя. Значно зросла згуртованість нашого суспільства, зменшилися регіональні розбіжності, зросла цінність держави для населення України, зросла взаємопідтримка, покращився соціально-психологічний клімат. Все це підвищує рівень щастя українців", - пояснюють соціологи.

Зауважимо, абсолютна більшість українців , а саме 78%, мають близьких родичів або друзів, які отримали поранення або загинули через російське вторгнення.